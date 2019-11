El Tribunal Oral Federal de Tucumán (TOF) rechazó el pedido de recusación planteado por la querella de la familia Ledo en contra de dos los jueces que la integran, a los que acusaron de actuar con “parcialidad manifiesta” para con César Milani. “No ha existido ningún supuesto de arbitrariedad, la cual no ha sido siquiera invocado de manera razonada por las recusantes”, se argumentó en el rechazo in límine.

A través de sus defensoras, Marcela Brizuela de Ledo y Graciela del Valle Ledo, madre y hermana del soldado Alberto Ledo, respectivamente, habían solicitado la recusación de los magistrados Gabriel Eduardo Casas (presidente) y Carlos Enrique Ignacio Jiménez Montilla (Enrique Lilljedahl quedó al margen de la presentación).

Según informa el sitio La Gaceta, el pedido había presentado por las querellantes Adriana Mercado Luna, Viviana Sonia Reinoso y María Elisa Reinoso luego de que el TOF resolviera -por mayoría- no hacer lugar al pedido de citación de un testigo mencionado por la cuñada de Milani, Clara Waite, al considerar que no se trataba de un hecho novedoso. Se había argumentado también que los jueces habían tenido una postura similar ante convocatorias anteriores.

“Se pretende apartar a dos jueces del tribunal que han cumplido con la obligación constitucional de pronunciarse sobre las cuestiones sometidas a su jurisdicción, con la consecuente frustración del debate, por haber decidido no admitir un supuesto nuevo testigo (Carlos Goudelias) que no había sido ofrecido en la etapa procesal específica, y que, además, a criterio de la mayoría, no se trataba de un observador directo y sensorial de los eventuales hechos”, se esgrimió.

Por otra parte, los jueces cuestionaron el pedido de recusación. “No deja de llamar la atención el planteo deducido durante la sustanciación de un debate que se viene desarrollando con absoluta normalidad, con las pujas propias que suscita el conflicto de intereses contradictorio entre las partes, por lo que el rechazo de la pretensión en cuestión también se sustenta en impedir que el planteo recusatorio se convierta más que en un intento de salvaguardar la imparcialidad del tribunal en una velada búsqueda de condicionarla”, desarrollaron.

Ledo desapareció el 17 de junio de 1976 en Monteros. Por el caso están imputados Milani (por supuesto encubrimiento y falsificación ideológica del instrumento público) y el ex capitán Esteban Sanguinetti (por presunto secuestro y asesinato de Ledo). Las audiencias continuarán el jueves a las 9.30.