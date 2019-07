La Confederación Argentina de la Mediana Empresa ( CAME) advirtió que hubo un incremento de la venta ilegal y que el rubro textil es el más afectado. Le sigue el de alimentos y ambos sectores representan el 76% en el que se encuentran afectados los pequeños y medianos comerciantes.

Según los resultados de la encuesta realizada por CAME, la venta ilegal de productos textiles explica el 65,8% del total de puestos de ventas relevados en los principales centros urbanos del país. A los rubros textiles y de alimentos les siguen bijouterie con el 6,8%, calzados y marroquinería con el 6,8%; tecnología con el 4,3%; deportes con 3,4% y bazar con 2,6%. La venta ilegal en vía pública y "saladitas" ascendió a $120.177 millones durante 2018, según CAME.

El 50% de las entidades y los comercios consultados consideraron que los controles aplicados para combatir el comercio ilegal son "muy insuficientes" y un 20% "insuficientes", lo que reveló que el 70% valora negativamente los controles del Estado. "Rentas y AFIP persiguen por demás a los comercios instalados que no saben cómo llegar a fin de mes pagando todas las cargas impositivas. Sin embargo, no ve a los comercios que no están en regla", resaltaron los empresarios encuestados en el informe.

Los comerciantes que participaron del relevamiento expresaron además su preocupación sobre un sistema que crece en forma sostenida y constante en la Argentina. "Se deberían regular las ventas por Internet, lo que produce una competencia desleal a los comercios que están abonando servicios y todo tipo de impuestos", señalaron.

También expresaron su disconformidad con la mercadería proveniente de las "saladitas", como también de los productos ingresados ilegalmente de los países vecinos. "El aumento del comercio ilegal es muy importante, tanto de manteros como la venta por redes sociales", destacaron. Entre los ítems que menos preocupación causan se observan las mercaderías producidas por trabajo esclavo y las robadas.

Por último, enfatizaron que "se deben establecer políticas de inclusión impositiva a nivel municipal, provincial y nacional que simplifiquen el régimen fiscal impositivo para que los emprendedores puedan legalizarse". Todos los consultados observaron que la problemática del comercio ilegal radica en la falta o ausencia de controles eficientes.

Este reclamo, junto con la necesidad de regulación de las ventas por Internet, redes sociales y showrooms, surgió repetidamente. En la encuesta participaron 117 entidades y comercios de distintas provincias, con excepción de Chubut, Corrientes, Mendoza, Salta y San Juan.