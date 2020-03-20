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Sábado, 18 de abril de 2026

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Recuperadas de coronavirus: dos vecinas de Vicente López fueron dadas de alta

Ambas, de 48 y 74 años respectivamente, estaban internadas en el Hospital Municipal Houssay. Allí fueron atendidas por los especialistas en salud desde el pasado 3 de marzo, cuando llegaron de España.

Crónica

Una mujer de 48 años y su madre de 74, ambas vecinas de Vicente Lopez, fueron dadas de alta este viernes recuperadas del COVID-19. Habían ingresado al Hospital Houssay el 3 de marzo provenientes de España y fueron internadas con resultado positivo confirmado por el Malbrán.

Las pacientes estuvieron estables y fueron teniendo una buena evolución durante su internación a cargo de todo el cuerpo médico del hospital municipal.

 

 

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