Rocío Marengo quebró en llanto al ser consultada por su deseo de ser madre en una entrevista para Intrusos. La ex vedette aseguró que “hay preguntas que hieren” e instó a las panelistas del programa de espectáculos a que hagan saber a las mujeres que “no necesitan ser madres para realizarse”.

El tema de la maternidad surgió cuando Marengo estaba contando cómo era su relación con los hijos de su pareja, Eduardo Fort, y el conductor, Adrián Pallares, destacó que notaba que los niños sacaban a relucir su “lado maternal”.

“¿El deseo de ser mamá es un proyecto compartido con tu pareja, es un proyecto de los dos?”, le preguntó Pallares. “Siempre tuve ese deseo de ser mamá. Es un deseo con Edu, estamos recontra bien y hay proyectos. Dejamos todo en manos de Dios, por decirlo de alguna forma. Que venga cuando tenga que venir si es que tiene que venir”, explicó Marengo.

La entrevista luego viró hacia la presión que ejercen los medios en las mujeres famosas para ser madres y la dura experiencia que estaba atravesando la concursante de MasterChef Celebridades.

“En otro programa me dijeron que yo estaba en pareja y que yo no lo enganchaba a Edu porque no tenía hijos”, comentó indignada Rocío.

En ese momento, Marcela Baños reveló que Marengo intenta desde hace años tener un hijo. “Vos me contaste que estabas con un tratamiento y que empezaste a averiguar todo lo que tiene que ver con la maternidad”, dijo la periodista, quien a su vez se refirió a Fort: “¿pero él tiene ganas de ser papá nuevamente? Él tiene tres hijos, podría decirte que no. ‘Yo te amo, hasta acá llegué, pero no tengo más ganas”.

Marengo con lágrimas en los ojos tras ser consultada por su anhelo de ser madre.

Por su parte, Paula Varela, dijo que entendía la lucha de la ex vedette porque era la misma que había atravesado ella para ser madre. “La búsqueda es muy dolorosa cuando no llega porque hay mucha ansiedad y empiezan los miedos”, confesó.

Estos últimos comentarios sensibilizaron a Marengo, quien entre lágrimas respondió: “Está la presión del medio y hay preguntas que hieren. Todas las que están en el panel está bueno que hagan llegar que una mujer no necesita ser madre para realizarse o que estamos obligadas”.

“Hoy con Edu no me atan los hijos, pero si me ata un amor tan verdadero, tan sincero, tan real que si el día de mañana cada uno tiene otra pareja y yo necesito que Edu me pague la obra social, yo te puedo asegurar que por el amor que nos tenemos Eduardo y sus hijos jamás dejarían de estar conmigo en una situación límite. Hay amor y una familia”, concluyó Rocío.