Durante muchos años Daniel Fernández jugó al rugby, un deporte que lo apasiona y lo llenó de grandes compañeros y amigos. Es por eso que cuando llegó a su vida su hijo Joaquín, quien nació con síndrome Down, quiso que continuase con su estilo de vida. Pero se encontró con una desagradable sorpresa: ningún club recibía al pequeño.

Pese a los obstáculos, abrió caminos y creó su propio espacio para que Joaquín pudiera disfrutar de su pasión como cualquier chico. En el 2011 emprendió el primer equipo argentino de Mixed Ability Rugby bajo el nombre "Rugby Inclusivo Banco Hipotecario" en el Club Hipotecario, una sede que en un principio les brindó un lugar y les permitió formar, cinco años después, a Los Pumpas XV.

Se trata de un equipo de rugby inclusivo compuesto por 15 integrantes que juegan con las reglas de la World Rugby League a excepción del scrum. No obstante, de la misma manera que les abrió sus puertas, luego por conflictos de intereses, suspendió la actividad, por lo que tuvieron que encontrar un área alternativa para realizar sus actividades. Así, formaron su propio club, Del Sur Rugby, en el que entrenan todos los sábados por la mañana de manera gratuita, mientras que los miércoles el Cenard les presta las instalaciones.

En diálogo con Crónica, el creador del rugby inclusivo en el país, Daniel Fernández recordó: "Con Pumpas empecé en el 2016 cuando me invitaron a jugar el primer mundial de Mixed Ability Rugby en Inglaterra. Se contactaron conmigo porque vieron que en la Argentina jugábamos rugby inclusivo hace unos cinco años, tras hacer la escuela de rugby para chicos con síndrome de down donde estaba mi hijo Joaquín quien hoy tiene 16 años. Fui con una delegación chiquita. Llevamos a tres personas adultas con discapacidad intelectual y jugamos para Italia y España".

Dos años después, el padre de Joaquín fue a su segundo Mundial en España con los Pumpas, donde coronaron el esfuerzo y perseverancia y salieron campeones de la segunda división de IMART (International Mixed Ability Rugby Tournament), en Vitoria, España.

"¡Para todos fue una alegría! Al mundial llevamos dos delegaciones: A y B. Pero nos comportamos como un solo plantel y salimos todos campeones. Estuvimos siempre bien acompañados y fue una semana muy linda de vivir, no tanto por haber ganado el campeonato sino porque todos los días era una fiesta, tanto jugar al rugby como los terceros tiempos que tuvimos. Hicimos muchos amigos y vinimos con mensajes y enseñanzas", agregó exultante.

Tras su persistencia, el rugby inclusivo creció en el país. En la actualidad hay equipos que entrenan en Neuquén, Mendoza, San Juan, Córdoba y Miramar. Además están progresando a nivel internacional y ya dieron capacitaciones en Ecuador, Chile y Uruguay.

Uru Sanabria es uno de los entrenadores de Los Pumpas, aunque prefiere que lo llamen como "colaborador y jugador". "Lo que hacemos es ayudar a armar los entrenamientos y después jugamos, somos facilitadores dentro de la cancha. Así que hoy hay jugadores con certificado de discapacidad y otros sin. Hoy somos todos jugadores", explicó a Crónica.

"Un día, hace tres años, Dani me llamó y me invitó a conocer a los chicos. Fui una vez para ver de qué se trataba y nunca más pude dejarlos. La verdad es que fui con mil prejuicios, creí que un chico down era un chico que le iba a pasar la pelota para jugar a un jueguito así mentiroso y resultaron ser jugadores de rugby y me cagar…. a palos", manifestó entre risas.

"Uno de los objetivos más grandes es seguir derribando barreras y abriendo caminos, como terminar con los prejuicios. Al no conocer, creés que los chicos no pueden hacer algo. Hay que abrir la cabeza y darse cuenta que las limitaciones y los distintos somos nosotros, que nos ponemos en otro lugar", sostuvo el deportista. Y continuó emocionado: "Mi mayor logro fue haber cambiado mi forma de ver la realidad y el mundo. El logro fue de ellos, que me ayudaron. Cambié mis objetivos de vida, me empecé a preocupar por cosas completamente distintas y eso es desde que estoy con ellos".

La historia de estos "luchadores" hizo ruido y llegó a los oídos de Rafael Ruiz, un director y productor de cine que al conocer al creador de los Pumpas XV pensó en armar una historia cinematográfica. "Nosotros arrancamos con el proceso de la película en agosto del 2016 cuando Dani me contó un poco de su proyecto de los Pumpas y después de haber ido a un evento con los chicos me surgió la idea de hacer un corto. Pero a medida que conocí la historia de ellos y de las familias, me di cuenta que daba para más de un simple corto, así que arranqué con un guión de largometraje-documental", contó.

"Entonces armamos un proyecto para presentar en el INCAA y en julio del 2017 se aprobó. La peli se filmó hasta el 2018. Ya está lista, terminada y presentada, solo estamos esperando la fecha de estreno", anunció Ruiz. Y continuó: "Habla sobre la inclusión, la igualdad de oportunidades para todos y pese a tener una discapacidad estas personas pueden tener una vida plena como cualquier otra".

Nicolás D´Onofrio, es uno de los jugadores de los Pumpas y en diálogo con este medio expresó sus ambiciones: "Mis metas a futuro son ir para adelante, seguir jugando y seguir en los Pumpas. Estoy contento de jugar acá. Nos reconocen en los clubes, a todos lados que vamos, somos reconocidos como los campeones del mundo. Lo mejor de formar un equipo de rugby es tener amigos, jugar y compartir bastantes cosas, tener tiempo, conocer gente en los clubes. Estar en los Pumpas es un orgullo. Es compañerismo, amistad y compartir cosas", admitió.

Mientras que su compañero de equipo, Martín Trouchot, aseguró: "Para mí ser Pumpa es poder compartir cosas con los compañeros y pasar la pelota. Significa poder compartir una vida con los chicos y hacerte amigos. Me llevo la amistad, el compañerismo y la felicidad. En un futuro me gustaría aprender más para enseñarles a todos, a los chicos de mi colegio y a los chicos nuevos".

Después de soñar lo mejor para su hijo y para otros chicos, Daniel logró ser un héroe del pueblo. "Creo que mi objetivo con Joaquín y el resto de los chicos está encaminado, de que formen parte de un club de amigos. Además cumplí el sueño que quería, jugar al rugby con él y lo hice, lo vivimos juntos y lo disfrutamos", concluyó.