El pasado 9 de septiembre se realizó el SEODay 2020 bajo una modalidad 100% que permitió una oportunidad única para emprendedores, PYMEs y empresarios que quieren fortalecer su negocio y adquirir nuevas herramientas SEO.

En su 6ta edición el evento SEODay, que es el más grande de Latinoamérica, contó con 35 speakers de 14 países diferentes y en representación de las grandes marcas internacionales. Entre los expositores estuvieron presentes: desde Suiza, John Mueller (Webmaster Trends Analyst at Google), Martin Splitt (Developer Advocate WTA at Google) hablando sobre Google Update, Rand Fishkin, fundador de Sparktoro & MOZ. También formó parte del SEOday, con una charla orientada a conocer como generar una estrategia de marketing que no dependa de Facebook y Google, Aleyda Solís (SEO Consultant), MJ Cachón (Sistrix España), Sico de Andrés (Link Affinity), Fernando Angulo (SEMrush) y Lily Ray (Path Interactive) entre otros.

SEODay 2020 fue una jornada de 8 horas y media de charlas SEO que reunió a más de 10mil personas de 51 nacionalidades para conocer la opinión de los más grandes referentes del posicionamiento orgánico.

Si no pudiste participar ¡Reviví el evento completo acá!



Para más información visitá seoday.com.ar