Ya son siete los niños wichís muertos por desnutrición en Salta en lo que va del año y hay otros 2000 en situación de riesgo nutricional en el norte de la provincia. El gobernador, Gustavo Sáenz, declaró la emergencia socio-sanitaria en tres departamentos y desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación aseguraron que se pusieron en marcha acciones de corto plazo, y que se están planificando soluciones integrales que apuntan al acceso al agua, al alimento y a los servicios de salud desde una perspectiva intercultural.

"Al pueblo Wichí no se lo saca del hambre si no aceptamos su cultura", aseguró a crónica.com.ar Carlos Romano, quien fue juez de familia, embajador y es, desde hace años, especialista en derechos humanos y experto en niñez.

Hay más de 2000 niños en situación de riesgo nutricional en Salta

"No dejamos que la cultura wichí fuera parte de nuestros esquemas rígidos, de nuestro capitalismo económico, y la interculturabilidad da lugar a que sean desplazados", explicó Romano y agregó: "El esquema de vulneración a los wichís es de máxima: ambientalmente, culturalmente y juridisccionalmente".

Para el especialista, "los últimos gobernadores fueron tendientes a ocultar esta circunstancia" de vulnerabilidad y "nunca dieron con una solución", quien además aseguró que la solución "no la tiene el mismo sistema político que llegó a desbandar a los wichis".

"Desde la Nación tampoco creo que pueda haber una solución mágica. Están fallando la gobernabilidad, el derecho y la justicia. La forma de ordenarlo es a través de una aceptación, que es previa a las leyes, y que tiene que ver con los valores humanos. Si se firma un convenio o un tratado con las nacionalidades de cada sector, se puede ayudar a que tengan su propio esquema de ordenabilidad", aseguró.

Declararon la emergencia la emergencia socio-sanitaria en tres departamentos de Salta.

Para Romano, desde el organismo federal central se debe declarar una "emergencia estructural". "Es mucho más que la asistencia, la ayuda alimentaria y demás. Hay que hacer que Nación y Provincia funcionen bajo una misma música", dijo.

Para el especialista en niñez, la primera "mártir" de toda esta realidad es Mayra, la niña wichí de seis años que "murió en los brazos de la ministra de Salud de Salta" (Josefina Medrano). y a la que no le pudieron salvar la vida, aunque "tuvieron toda la intencionalidad" de hacerlo.

"Esto lo ocasionó la discriminación de una cultura eurocéntrica", aseveró y agregó: "Es necesario investigar el grado de responsabilidad de cada uno porque sino vamos a seguir repitiendo errores".

En el norte de la provincia de Salta se encuentran los niños con mayor situación de gravedad.

Según Romano, la nación Wichí como la Mapuche o como los distintos pueblos originarios, son "parte de nuestra diversidad" y "construyen" a la Argentina., y el 40, 8% de pobreza en la que está sumida la población y en la que uno de cuatro niños está malnutrido, también afecta a esas comunidades.

"La pobreza les llega y les va a llegar el doble, porque un país que está hablando siempre del default, le llega porque no solo hicimos fracasar lo que el wichí come o trabaja, sino que nosotros también fracasamos en lo que comemos y en lo que trabajamos", concluyó.

Isabel Soria, presidenta de la Fundación Volviendo a Casa, hizo un relevamiento con ayuda del Ministerio de Desarrollo Social de Salta en el que recorrieron Pichanal, en Orán, todo San Martín, y Rivadavia, en Santa Victoria Este.

"Hemos visto situaciones muy graves de niñas, niños y adolescentes discapacitados, de las comunidades de pueblos originarios y criollos, en situaciones de vulnerabilidad sumamente extremas", expresó a este medio y agregó: "mientras más profundo estábamos, más profundas eran las realidades con las que nos encontrábamos, de desesperación y de situaciones habitacionales muy graves".

Em Orán, San Martín y Santa Victoria este se encontraron graves situaciones de vulnerabilidad en los niños, niñas y adolescentes discapacitados. .

"Creemos que existe una violencia institucional debido a un abandono que existe. Los criollos les hemos destruído el habitat a las comunidades de los pueblos originarios. Hemos desmontado, hemos contaminado los ríos, y por esas razones hemos provocado que cuanto más se acercan a la ciudad, tienen menos posibiliades de subsistir", alertó Soria.

Para la presidenta de la fundación, las comunidades de los pueblos originarios sobreviven. "No tienen agua, no tienen cloacas, no tienen baños, no tienen electricidad, no tienen nada, viven con el fuego", aseguró y denunció: "La asistencia de una tarjeta social no te soluciona la vida, menos cuando no tenés acceso a un banco. Creo que la realidad es mucho más profunda y somos todos responsables, no solamente el Estado. Hay organizaciones no gubernamentales que estuvieron cobrando cientos de miles de pesos para hacer este tipo de trabajos de asistencia o estadísticas, y de eso no hay absolutamente nada".

Por otro lado, para Gladys Paredes, médica pediatra y sanitarista, y diputada por el Frente Para la Victoria, la desnutrición del niño es una enfermedad que existe desde hace muchos años, y si hablamos de menores y sobre todo de pueblos originarios, existe desde aún muchos más.

La razón, según la médica, se debe a las políticas públicas que implementaron los distintos gobiernos y donde no reconocieron ni se reconoce que “vivimos en una sociedad multicultural”, por lo que todos los programas y proyectos que se han llevado adelante “no van destinados” a los niños de los pueblos originarios, que “son los más vulnerables”.

Como la muerte de Mayra, ocurren otras tantas todos los años y año tras años. “Para mí, eso es un tema de Estado”, aseguró con tristeza la médica.

En Tartagal el 40% de los niños menores de 6 años están en riego nutricional

“El 40% de los niños menores de 6 años de Tartagal están de riesgo nutricional. Esto significa que ant. un episodio diarreico estos niños van a caer en un estado de desnutrición, y nadie ve los niños en riesgo nutricional”, alertó la médica.

“¿Qué van a cazar si no tienen bosques? Todo se le destruyó. Si queremos cambiar esta realidad, debemos incluir sociólogos y antropólogos en todos los ministerios. y hacer políticas de gobierno con un estado multicultural”, concluyó Paredes.