Femicidio en el country: los estremecedores mensajes de odio que anticiparon el horror en Salta

En el juicio por el femicidio de Mercedes Kvedaras se revelaron los detalles de la autopsia digital al teléfono del acusado José Figueroa. Durante tres horas, el tribunal escuchó la lectura de chats y audios que reconstruyen los días previos al crimen ocurrido el 4 de agosto de 2023 en el exclusivo barrio privado El Tipal, en Salta.

El celular de la víctima no pudo ser desbloqueado, pero el del imputado guardaba cada rastro de la violencia psicológica y el control sistemático que ejercía sobre su mujer.

El historial de mensajes, que comenzó a ser analizado desde mediados de julio de ese año, muestra a un hombre obsesionado con los movimientos de su pareja.

Figueroa no solo cuestionaba gastos cotidianos, como una visita al dentista o una compra en una heladería, sino que admitía seguirla de cerca. El control era absoluto y el asedio no le daba respiro a Mercedes, quien en más de una oportunidad intentó calmarlo recordándole los buenos momentos compartidos, recibiendo solo desprecio y acusaciones de "traidora" .

"Sos un narcisista, toda la vida ejerciste violencia psicológica conmigo", le reprochó Mercedes el 13 de julio. La respuesta de Figueroa fue la victimización y el refuerzo de la vigilancia; llegó a recriminarle el uso de la obra social y a "maquinar" por cada gasto que ella realizaba y que él sentía como una evasión a su dominio.

El 29 de julio de 2023 se produjo el quiebre definitivo. Mercedes descubrió que él la estaba persiguiendo con el auto y se lo recriminó: "Estás muy loco, qué miedo".

Lejos de negarlo o mostrar arrepentimiento, Figueroa justificó su conducta violenta asegurando que ella salía "desesperada y producidita" para verse con otros hombres.

Violencia

La violencia escaló hasta el insulto degradante y el uso de uno de sus hijos como escudo, enviando mensajes desde el teléfono del menor para hostigar a su madre.

Esa misma tarde, el contenido de los mensajes pasó de lo agresivo a lo fúnebre. "Para mí estás muerta. Moriste. Traidora", sentenció Figueroa por escrito.

Mercedes le advirtió que las palabras tienen poder y pueden destruir a alguien. La respuesta de él fue una profecía del horror que vendría pocos días después: "Siento que te quiero matar y después nada".

Mercedes le escribió: "Nos mataste a todos... ya está Jota. Destruiste sus vidas". Se refería al daño irreparable en el vínculo familiar y a la estabilidad de sus hijos. Ella misma confesó sentirse "muerta en vida" ante la imposibilidad de escapar del círculo de violencia.

Días antes del crimen, hubo una falsa calma que los peritos calificaron como una tregua engañosa. Mercedes, quizás buscando una salida pacífica por el bienestar de su familia, le escribió mensajes de despedida afectuosos, a los que él respondió con una frialdad que ocultaba sus verdaderas intenciones.

Sin embargo, para el 3 de agosto, la hostilidad regresó con ironías sobre el cuidado de los chicos y la vida personal de Mercedes, marcando el último contacto digital antes del silencio definitivo.

La defensa de Figueroa, a cargo de Juan Casabella Dávalos y María Gabriela Martínez, intentó matizar estos ataques mostrando otros fragmentos de diálogos menos conflictivos para intentar probar que no hubo una planificación.

Sin embargo, para la fiscalía y la querella, la secuencia es clara: un hombre que no aceptaba la autonomía de su mujer y que, antes de verla libre, prefirió convertir su amenaza en realidad. Los peritos confirmaron que el imputado comprendía perfectamente la criminalidad de sus actos en todo momento.

El juicio, que se desarrolla ante los jueces María Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feans, continúa con la recepción de testimonios.