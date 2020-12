Tras el pedido de Santiago Lara del último domingo en el juzgado de Familia Nº7 de la ciudad de La Plata para exhumar los restos de Diego Armando Maradona con el fin de extraer una muestra de ADN para comprobar la supuesta parternidad de Pelusa, el joven habló en exclusiva de Crónica HD.

"No hay un ADN hecho, pero siento que soy su hijo", afirmó Lara sin dudarlo al ser consultado sobre los pedidos que hicieron sus abogados José Núñez y Benítez en la justicia platense. "Mi mamá me lo contó a los tres años", aportó.

"Aunque no sea el hijo voy a ir hasta las últimas consecuencias por el legado que me dejó mi madre", continuó sobre el tema. "A los tres años me contó, tal es así que yo iba a nacer en un hospital público pero de un momento para otro terminé en una clínica privada", relató y dio a entender que Guillermo Cóppola y Carlos Ferro Viera estaban al tanto de la situación.

Por otro lado, Santiago contó en que el año 2001, en la fecha en la que nació, "Maradona estaba viviendo en Cuba" y su madre viajaba de vez en cuando al país centroamericano con amigas.

También hizo referencia a "la poca empatía" que tuvieron el resto de los hijos de Diego, con quien reconoció que "nunca estuvo en contacto y ni siquiera se comunicó por WhatsApp".

Por último, Lara habló del díficil momento que le tocó vivir este mañana cuando "fue a dejar una flor" en la tumba del ex entrenador de Gimnasia y las autoridades del cementerio de Bella Vista ni siquiera lo dejaron entrar.

