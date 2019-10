Santiago O´Donnell, el reconocido periodista internacional, analizó y explicó lo que está ocurriendo en la actualidad con Chile. En diálogo con "Lo Dice Embon", por Radio FMQ, manifestó que "los carabineros se creen que son los reyes de la calle y que hacen lo que quieren" y de forma simultánea, hizo referencia a lo que ocurre en Ecuador.

El periodista internacional, en diálogo con Horacio Embón, expresó: "Lo primero que se me ocurre es que cuando las instituciones fallan, suerte que existe la cultura popular y las movilizaciones son parte de eso. No quiero decir que las instituciones chilenas son malas, pero llega un punto que no se aguanta más".

Y sostuvo que esto "empieza con Pinochet o en la época de la colonia. El pueblo se acostumbró a que salgan los policías con los palos a reprimir y la gente se cansa de eso". Además agregó que para él, no se trata solo de desigualdad, "también hay un hartazgo de la cultura, se naturaliza que les peguen, que les pidan el documento", manifestó.

Sobre lo que está ocurriendo a nivel latinomaericano, el periodista mencionó: "Por algo Moyano es el sindicalista más importante de la Argentina. El transporte es tan importante como una industria. Lo que se discute hoy, son temas de fondo, culturales".

Y luego continuó: "Parece que el país se divide en dos y uno no quieren ver lo que ven los otros, hay mucho odio. Piñera quiso dar un golpe de autoridad que lo que hizo fue empeorar las cosas. Llevan todo a que un estudiante es igual de enemigo que un soldado en combate. Ya hubo quince muertos".

En esta misma línea, Santiago afirmó: "Hay una violencia verbal que habilita a los soldados. Un pueblo que naturalizó a la salida de los militares y detenidos. Los carabineros se creen que son los reyes de la calle y hacen lo que quieren".

Finalmente, concluyó: "Por un lado uno piensa que esto que pasó en Chile tiene que ver con lo que pasa en Ecuador y con Brasil, no creo que sea casualidad, la gran pérdida es la pérdida de la UNASUR y la institución latinamericana, antes eramos un bloque unido. Ahora es fácil impugnar el neoliberalismo, no creo que todo tenga que terminar en estallido pero tienen una receta que en el mundo de hoy posglobalizado donde hay revalorización del neoliberalismo parecen obsoletas".