Desde la puerta del Hospital Fernández, donde el agente de tránsito Santiago Siciliano (30) es operado esta mañana tras ser atropellado por el auto que conducía el periodista Eugenio Veppo (31), la novia de la víctima, Rocío, aseguró a Crónica HD que la vida del joven está "trastornada" y que aún falta mucho para que tenga una recuperación completa.

Siciliano estuvo casi tres meses internado en coma inducido hasta que despertó y en ese período, pasó por las salas de neurocirugía, operaciones en las dos rodillas, tobillo y pierna derecha, la parte de su cuerpo más comprometida porque ahí impactó el vehículo de Veppo.

Si bien el pasado 4 de diciembre recibió el alta de internación, ingresó este jueves a cirugía para colocarle una placa donde está la fractura de su cráneo y existe una ausencia del hueso. Luego deberá permanecer en observación, informó Rocío, su novia, a Crónica HD.

En la misma intervención, que durará unas dos horas, los médicos inspeccionarán la lesión que le ocasionó una hidrocefalia, explicó la mujer, por lo que evaluarán "si le podrán una válvula de por vida".

.

"Él esta nervioso y ansioso. No es una operación compleja pero como toda cirugía, tiene sus riesgos, sobre todo con la anestesia. Estamos acompañándolo con toda la familia", contó la novia de Siciliano al tiempo que afirmó: "Es muy importante que estén presentes las autoridades y responsables. Si bien en su momento, vinieron algunos, él estaba en coma. Desde que despertó y puede contestar qué pasó, no vino nadie todavía".

Al ser consultada si hubo algún contacto con la familia Veppo, Rocío confirmó que el mismo día que le dieron el alta de internación a Siciliano, el padre del acusado, Fabián Veppo, llamó al agente de tránsito y tuvieron una charla "muy cálida". "Santi es padre y empatizó con Veppo por ese lado", explicó.

Por otro lado, descartó que hable con el periodista que protagonizó el choque, ya que "está muy resentido por todo lo que está sufriendo". Y añadió: "Tiene trastornada la vida, todavía falta que recupere sus piernas, tiene que hacer rehabilitación y es incómoda la vida día a día".

.

En cuanto a los reclamos de los agentes de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires, tras el hecho que también se cobró la vida de Cinthia Choque, Rocío afirmó que "empeoraron" las condiciones laborales, ya que sufren "presiones, persecución laboral, despidos masivos, faltas de respeto y humillaciones".

"Ellos se exponen todos los días en la calle, no sólo por la plata, lo hacen de corazón para ayudar a la sociedad. Debería revisarse el tema, seguimos en condiciones de contratación deplorables, no cobramos hasta marzo, no tenemos plata, no tenemos contrato. Estamos con incertidumbre y sin saber qué va a pasar", reclamó.