Un hombre decidió encadenarse en los tribunales de San Fernando, cansado de vivir un calvario por parte de un grupo de vecinos, quienes agredieron a sus seres queridos y posteriormente se apropiaron de una porción de su terreno. Sin embargo, a pesar de semejante infierno, las autoridades pertinentes no intervienen.

Por lo tanto, el denunciante decidió tan extrema determinación, dado que los ataques continúan, y él y su familia no reciben ningún tipo de protección. Por tal motivo, Marcelo Saucedo se enroscó una cadena en su mano izquierda, que luego ató a uno de los asientos de la sala de espera del Departamento Judicial de San Fernando.

En la Fiscalía General de dicha independencia se han radicado las veinticinco denuncias que realizó Saucedo por agresiones, amenazas y usurpación por parte de los moradores de una vivienda lindera. Al respecto, Verónica Pereyra, le esposa del mencionado hombre, señaló a Crónica que "nos dijeron que necesitan más pruebas, pero tenemos más de veinte denuncias, a mí me hospitalizaron por fracturas de cuatro costillas, agredieron a mi mamá de 70 años, y a uno de mis hijos de 17. No sé que más quieren. Por eso hasta que no nos den una respuesta satisfactoria no nos vamos. Estamos desamparados".

La odisea a la que hace referencia la mujer se remite a principios de noviembre pasado, cuando sus vecinos irrumpieron en su propiedad, y "tiraron a mazazos la pared medianera. Luego me sacaron de la casa a los pelos, me tiraron al piso y me molieron a patadas. También golpearon a mi marido", detalló Verónica. A partir de entonces, "están llevando adelante una construcción en el patio de mi casa y nos anticipan que van a quedarse con el resto del terreno, es decir, que nos van a sacar de nuestro hogar", agregó la joven.

En aquella oportunidad, el matrimonio advirtió que un grupo de personas, que se alojan en la casa vecina, comenzó a demoler el muro perimetral y por dicha razón Marcelo decidió acercarse y consultar qué sucedía. Sin embargo, la respuesta fue lapidaria y demencial, dado que uno de los invasores le expresó que "te voy a matar y te voy a sacar de acá. No me importa que hagas la denuncia".

Una manifestación que fue el punto de partida de la sucesión de amenazas que han denunciado ante las autoridades policiales. Al respecto, Verónica remarcó que "incluso nos dijeron que van a asesinar a mi hijo de 12 años, que sufre un retraso madurativo. Por eso ninguno de mis cuatro hijos, de 6, 7, 12 y 17 años van al colegio porque tienen miedo".

Ante semejante panorama, que hasta el momento no es motivo de intervención de los representantes judiciales, los denunciantes acudirán diariamente y se encadenarán en el Juzgado de San Fernando bajo el afán de impulsar una medida al menos preventiva.