Un caso sospechoso de Covid-19 era estudiado esta noche en la provincia de San Juan en una persona que presentaba febrícula y arribó de un viaje procedente de Italia, informó el gobierno provincial. Es "una persona que presenta un cuadro de febricula y proviene de un viaje a Italia, zona endémica", informó la Subsecretaría de Información Pública y agregó que quedaba bajo custodia de “la División Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, a pedido voluntario de la persona ".



El comunicado indica que "el Hospital (Guillermo) Rawson decidió utilizar el protocolo de actuación de Covid-19 según las normas nacionales establecidas para zanjar cualquier posibilidad". Se trata del Hospital más importante de la provincia y considerado "de referencia" en toda la zona cuyana.



El gobierno provincial recordó que "en los aeropuertos internacionales se han establecido controles médicos en los vuelos provenientes de países que presentan el virus, y que la febricula es síntoma de cientos de posibles patologías" y que "sin embargo por la proveniencia del paciente se realiza el máximo control posible".



Indicó además que desde el gobierno provincial "se vienen desarrollando las máximas medidas de prevención pero también de actuación en estos casos". El gobierno provincial transmitió "tranquilidad a la sociedad", ya que este control "no implica la presencia del virus ni debe generar ningún tipo de alarma en la población" y que el caso en estudio "se realiza por tratarse de una persona que proviene de una de las zonas endémicas".

La ministra de Salud de San Juan,, destacó que el hombre italiano " se sometió a los controles correspondientes en el Hospital Rawson para despejar sus dudas de un posible contagio del virus” de origen chino.Según explicó la funcionaria, “en principio no existe un caso (de coronavirus) en San Juan, simplemente es un paciente que llegó desde Italia y, donde él estuvo, hubo virus circulante”.La ministra dijo que “el hombre realizó los controles adecuados en el aeropuerto de Mendoza, pero igual decidió por propia voluntad arrimarse al Hospital Rawson para hacerse controles". Venerando aseguró ante medios locales que el hombre “ no tiene síntomas de coronavirus, por eso hay que transmitirle a la comunidad que no hay este virus en San Juan”.