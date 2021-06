Por un milagro no terminó en tragedia. Dos hombre se filmaron corriendo una picada a gran velocidad sobre una General paz repleta de vehículos. En la filmación, que se hizo viral en las redes sociales, que el Peugeot tripulado por dos personas zigzaguea varias coches en sentido hacia el Río de la Plata hasta que termina chocando. Si bien perdieron el control y terminaron en la banquina, esta vez no hubo muertos ni heridos.

El video fue compartido por Viviam Perrone, la fundadora de Madres del Dolor. "Esto fue sobre la General Paz, llegando a Donado de Capital a Provincia. Es lo que hacen siempre, van de General Paz a Panamericana y terminan en Campana. Generalmente son los jueves y viernes por la noche. Pero no hay controles. No sería difícil encontrar al conductor. Sólo hay que querer hacerlo", relató.

La irresponsabilidad del conductor casi termina en tragedia en la General Paz. (Captura de video)

En el video se escucha a un acompañante que le dice al conductor "ya está", pero éste no hace caso y acelera."Casi me caigo, boludo. Bah, casi se me cae el celular", agrega.

El auto frena obligado por el caudal del tránsito, pero en cuanto ve un hueco acelera, se manda y vuelve a pasar de forma peligrosa a varios autos por izquierda y por derecha.

En una de esas manioras, el auto se sale del carril y sigue hasta la banquina. En ese momento, lo que parecía un juego se convirtió en segundos de terror. Y es en una de esas maniobras por el lado derecho que el auto se sale de los carriles de la avenida y sigue unos metros sin control por la banquina. "¡No, no! ¡No, no!", se escucha, cuando aún puede pasar lo peor. Pero no, finalmente, el auto se detiene. "No nos hicimos mier*** de pedo, boludo", se escucha al acompañante.

El video apareció en el Instagram @carcrashargentina, que anuncia que ofrece "imágenes y videos de accidentes, siniestros viales y curiosidades automovilísticas en Argentina". Y pide: "Mandame tu accidente al MD".

Madres del dolor

La Asociación Madres del Dolor se creó el 10 de diciembre de 2004 y está conformada por familiares de víctimas de violadores, asesinos al volante, secuestradores, gatillo fácil y delitos comunes. Sus integrantes y fundadoras son Isabel Yaconis, Vivian Perrone, Marta Canillas, Silvia Irigaray, Nora Iglesias, Elsa Gómez y Elvira Torres.

"Después de la pérdida de nuestros hijos, la unión nos hizo muy fuertes para luchar contra la violencia. Por eso, el 10 de diciembre de 2004 nació la Asociación Civil Madres del Dolor. La finalidad de la Asociación es promover y consolidar la prestación de Justicia, brindar servicios de asistencia y constituir un foro de defensa de los derechos y la seguridad ciudadana. Cumplimos con estos objetivos sin estar afiliadas a ningún partido político", se presenta la entidad en su página web.

Y aclara: "Toda consulta es totalmente gratuita. Los abogados que nos acompañan en nuestra tarea no cobran por hacerlo".