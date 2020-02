El dólar cerró este lunes a un valor de $ 63,31 promedio para la venta al público, con una suba de 26 centavos respecto del viernes, en tanto en el segmento mayorista la divisa avanzó 20 centavos y finalizó a $ 60,98.



Así, la divisa con el recargo de 30%, contemplado en el impuesto País, culminó la rueda en un valor final de $ 82,30.



En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL), cuya operatoria culmina en coincidencia con el cierre de la Bolsa de Comercio, se vendía a $ 84,03, con un retroceso de 0,7%; y el dólar MEP cotizaba a $ 82,29, con una merma de 0,2%.

Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, afirmó que el ajuste del tipo de cambio mayorista "evolucionó conforme lo dispuso la estrategia de actualización del BCRA".



"Los precios del dólar se movieron nuevamente muy estabilizados en niveles muy próximos al de la postura de venta fijada por el BCRA para hoy", detalló el especialista.



Por su parte, Francisco Díaz Mayer, de ABC Mercado de Cambios, señaló que la autoridad monetaria "comenzó a ofrecer US$ 50 millones a primera hora, veinte centavos por encima del cierre del viernes a $ 60,98".



A su vez, el volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 265 millones y se registraron US$ 60 millones en el sector de futuros MAE.