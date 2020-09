La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) pidió este martes a quienes detecten picadas callejeras que las graben y las compartan con el organismo para poder sancionar a los conductores, tras la muerte de Tahiel Contreras, el niño de 6 años que fue atropellado el domingo pasado en la localidad bonaerense de Gregorio de Laferrere.



"Los idiotas que ponen en peligro a la gente y los idiotas que les festejan su supuesta valentía, necesitan subir las imágenes a Internet para completar la hazaña. Nosotros les pedimos a todos los que repudian esta irresponsabilidad que nos envíen las pruebas para que podamos actuar, tanto las que puedan capturar en las redes como las que graben como peatones, cuando se encuentren con una picada", dijo Pablo Martínez Carignano, director ejecutivo de la ANSV.



En un comunicado del Ministerio de Transporte difundido este mediodía, el funcionario sostuvo que "necesitamos construir entre todos y todas una nueva cultura vial, en la que el control social del tránsito es un elemento central".

"Creemos en la seguridad vial como una política de Estado que salva vidas y en esa línea estamos trabajando con el equipo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Una política pública en la que tenemos que aplicar lo que aprendimos en la pandemia, que es tomar conciencia y cuidarnos cada uno para así cuidar a los demás", aseguró, por su parte, el ministro de Transporte Mario Meoni, en el texto oficial.



La ANSV, que depende de la cartera de Transporte, indicó que "el mismo día del homicidio vial de Tahiel, un periodista envió imágenes de dos autos corriendo una picada en la Avenida del Libertador, en San Isidro", y la agencia logró identificar a los conductores.



Asimismo, aseguró que en ese caso se comunicó con los municipios de San Martín y de Vicente López, que en conjunto decidieron suspender sus licencias y citarlos para una nueva evaluación psicofísica a fin de determinar si se encuentran en condiciones de conducir un vehículo.

Sobre la situación, el intendente de San Martín, Fernando Moreira, expresó en el mismo comunicado que "es fundamental que todas las personas al volante sean conscientes de la responsabilidad que conlleva subirse a un vehículo" y afirmó que "esta medida es muy importante para seguir combatiendo esta grave problemática social que se lleva miles de vidas todos los años".



"La mayoría de los siniestros viales en nuestro país tienen que ver con la no toma de conciencia, con la imprudencia al manejar, con el no cumplimiento de las normas. Y nosotros, como Estado, debemos estar ahí para hacer cumplir las leyes y sancionar a los que no lo hacen", aseguró Meoni.



La ANSV fijó la suspensión provisional de la Licencia mediante la Disposición 384/2020, cuyo objetivo es sacar de las calles y las rutas a los conductores que desarrollen conductas gravísimas para la seguridad vial y determina su reevaluación por las autoridades de tránsito de cada jurisdicción.

Hasta el momento fue aplicada con éxito para conductores de la Ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata, General Guido, Hurlingham, Quilmes y Paso de la Patria, precisó el organismo.



"En la Argentina, el sistema federal determina que las autoridades locales son las responsables del control del tránsito y tienen el poder de policía sobre los infractores. Desde la Agencia estamos para ayudar y para trabajar en conjunto", concluyó Martínez Carignano.