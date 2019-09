Un jardín maternal de Viedma, en Río Negro, deberá indemnizar a la familia de una nena por daños y perjuicios tras pedirle que no lleve más a su hija a ese establecimiento porque “lloraba mucho”.

Así lo resolvió el juez Leandro Oyola, subrogante del Juzgado Civil 1 de la capital rionegrina, quien señaló en el fallo que “el establecimiento no tenía cauce legal para obrar como lo hizo".

"Tampoco demostró realizar todos los esfuerzos, que por otro lado le corresponden en tanto Jardín Maternal, para que el tránsito de iniciación escolar sea debidamente receptado desde la institución. No se trata que la niña no se adaptó a la institución en su nivel inicial, sino que esta última no se adaptó al desafío que la niña presentaba”, detalla la resolución.

El conflicto se inició cuando una pareja decidió inscribir a su hija en un jardín maternal privado.

Tras un período de adaptación de una semana, la insitución resolvió que la nena ya podía quedarse sola, pero semanas después, la directora del establecimiento citó a los padres y les dijo que no había logrado la integración al grupo y presentaba un cuadro de angustia, lo que no permitía que el resto del grupo trabaje y, por este motivo, les ppidió que no la lleven más y la hagan ver por un psicopedagogo y un pediatra.

Luego de la cita con las autoridades, la madre de la nena se dirigió al Consejo de Educación, quienes se comunicaron la directora, quien pidió disculpas y solicitó que lleven a la niña nuevamente al establecimiento.

Al mismo tiempo, un pediatra y un equipo psicopedagógico certificaron el buen estado de salud de la nena.

"La conducta de la autoridad del Jardín era discriminatoria, excluyente, lesiva de los derechos fundamentales de la niña, excluyéndola arbitraria y tempestivamente del sistema educativo”, expresó la mamá de la nena.