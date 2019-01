La empresa Raizen Argentina, licenciataria de la petrolera Shell en el país, decidió bajar menos del 1% sus precios del diesel común y la nafta súper a partir de la medianoche, una revisión moderada para acompañar la caída del crudo internacional y la estabilidad cambiaria.

Tal como ya implementó a primera hora de este lunes YPF, Raizen decidió que los surtidores de las estaciones de Shell reflejen la baja, aunque en el caso de Fórmula Diesel será del 0,72% y en el de la súper del 0,59%, mientras que los productos premium no tendrán modificaciones.

De tal manera, desde la 0 de este martes los precios de referencia en la ciudad de Buenos Aires serán para las naftas Shell Fórmula Súper $ 37,77 por litro; la Shell V-Power Nafta $ 43,99; la Shell Fórmula Diesel $ 35,72 y la Shell V-Power Diesel 41,98.

La rebaja de las próximas horas es la segunda que concretará Shell en un mes para las naftas, ya que el 3 de diciembre había dispuesto una modificación de hasta -1,5%, mientras que en aquella oportunidad las dos variedades de gasoil registraron incrementos de hasta 1,74%.

YPF y Shell dominan más del 75% del mercado de combustibles, y no se descartaba en el sector que en las próximas horas la marca Axion, de la petrolera Pan American Energy, adopte similar política de precios no tanto por el impacto en los precios como por una cuestión de competencia comercial. Si bien analistas del sector consideraban esta tarde que las bajas anunciadas por las dos principales operadoras en el segmento de venta al público eran casi "marginales", las correcciones permitieron que los combustibles en Argentina quedaran entre los más baratos de la región, de acuerdo a los precios de referencia del portal especializado globalpetrolprices.com.

En el caso de las naftas, el precio en dólares en el país pasará a ser de US$ 1,04 por litro, en tanto en Perú es de US$ 1,08; en Brasil US$ 1,12; Chile US$ 1,26; y en Uruguay US$ 1,70. Para el diesel, el precio en dólares en Argentina será de US$ 0,94 por litro; en Brasil US$ 0,89; en Chile US$ 0,95; en Perú US$ 1,01 y en Uruguay US$ 1,25 siempre de acuerdo a globalpetrolprices.com.

A partir de la medianoche de este lunes YPF dispuso una reducción de hasta un 3,2% en los precios de sus combustibles en distintas regiones del país, lo que significó el segundo reacomodamiento a la baja consecutiva. Desde la empresa se informó que los nuevos precios de referencia en la Ciudad de Buenos Aires son para la nafta Súper de $36,99 (-0,6%) y la Premium o Infinia de $42,89 (-1,2%); mientras que el Diesel 500 es de $34,59 (-0,7%) y el Diesel Premium o Infinia de $40,49 (-0,9%).

YPF precisó que el precio de todos sus combustibles bajaron hasta un -3,2% en distintas regiones del país, en tanto que la baja promedio de sus productos en todo el país es de -1,2%.

El precio del petróleo del tipo Brent (el de referencia para el mercado argentino) cerró a US$57,80 el barril de crudo, es decir en torno al 33% por debajo que apenas tres meses atrás cuando el 4 de octubre alcanzó los US$ 86,44 por barril, el valor máximo en más de 49 meses.

En el caso del dólar, la divisa estadounidense cerró en el mercado local a $ 38,40 por unidad en el mercado minorista y $37,30 en el mayorista que se ubicó a un paso del.piso de la banda de flotación.

Las empresas deciden sus movimientos de precios en surtidores a partir del monitoreo que realizan en torno a las variables que impactan en el precio final de las naftas y del gasoil, como son los precios internacionales de los combustibles, el precio de los biocombustibles y el tipo de cambio.