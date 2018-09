Jorge Biglieri, decano de la Facultad de Psicología, ratificó que los alumnos "van a perder el cuatrimestre" en caso de continuar con la toma del edificio. Por su parte, los estudiantes decidirán por la noche, en asamblea, la continuidad o no de la medida.



"Si sigue la toma, van a perder el cuatrimestre. No se pueden tomar los parciales, que se tienen que tomar en las aulas. Si no entra el personal administrativo no se puede preparar toda la estructura administrativa para la toma de exámenes", destacó Biglieri.



"Son trámites legales, para poder realizarlos es imprescindible que entremos las autoridades y que funcione la estructura administrativa y académica de la facultad", agregó en declaraciones formuladas esta mañana a radio La Red.



"Hay pautas, normas, reglas que hay que cumplir. Pero existe, por parte de quienes realizan la toma del edificio, un absoluto desconocimiento de las normas institucionales", manifestó el decano.



La asamblea se llevará a cabo esta noche y será clave para los 14 mil estudiantes que tiene la facultad y que desde el 3 de septiembre están sin clases.



El reclamo se inició por solidaridad con los docentes universitarios, que se encontraban en plena negociación salarial, pero el conflicto ya cerrado, la toma continuó. En ese contexto, los estudiantes que no participan de la medida de fuerza expresaron su temor por perder el cuatrimestre ya que para sostener la regularidad de las materias, deben asistir al 75 por ciento de las clases de todos los espacios: teórico, práctico y seminario si la materia lo tuviera.