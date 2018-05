Trabajadores de Cresta Roja realizaban el viernes a la mañana una nueva protesta con un corte sobre la ruta 205, a 100 metros de la avícola ubicada en el partido de Ezeiza, en rechazo a un plan impulsado por la patronal para reducir el personal, según denuncian los delegados.

Con un fuerte operativo de Gendarmería Nacional, los empleados que desde hace semanas mantienen un bloqueo de la planta reclaman una respuesta sobre su situación laboral desde que la nueva empresa que operará en el frigorífico, Wade, del grupo Granja Tres Arroyos, dio a conocer un programa de reestructuración con una planta mínima de trabajadores.

El plan de la firma, según denunciaban los trabajadores que cortan la ruta 205 y la calle Los Troncos, en Ezeiza, "deja trabajar a 180 empleados y 1.100 quedan afuera".

"Queremos una solución a estos cuatro meses sin cobrar y padeciendo en la calle, sin trabajo ni telegramas ni sueldo", planteó un operario de la planta en declaraciones formuladas esta mañana a la prensa, cuando aguardaban -según dijeron- la concreción de un encuentro con los apoderados de Wade.

El miércoles pasado, los operarios que acampaban frente a la planta ubicada sobre la ruta 205 a la altura del cruce de la estación Unión Ferroviaria, fueron desalojados por efectivos de la Gendarmería y la Infantería de la Policía bonaerense con balas de goma, lo que dejó un saldo de dos empleados heridos, según denunciaron los trabajadores.

Por otro lado, los manifestantes repudiaban la continuidad de Miguel Catalano en la sociedad a cargo de la avícola al señalar que "está desde el 2013, nos trató de negros de mierda y ahora sigue como gerente".

"Acá no se habla de sueldos ni de indemnizaciones ni de nada que tenga que ver con plata", señaló uno de los trabajadores tras cuestionar a la jueza Valeria Pérez Casado (quien lleva adelante la quiebra de la ex Rasic) por "dejar a la deriva" a los trabajadores, al Ministerio de Trabajo por "aceptar estas cosas" y al gremio de la alimentación "por no tomar medidas de fuerza".

Los efectivos de Gendarmería se encontraban apostados en su mayoría dos cuadras de la planta, en tanto se ubicaron más de una docena de camiones a 600 metros del corte.