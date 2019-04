Por María Paz Rambaud Los "Productos Esenciales" brillan por su ausencia. El programa de complemento a los ya establecidos "Precios Cuidados" empezó a regir este lunes 22 de abril. De todas formas, aún no se encuentran las nuevas señalizaciones en las góndolas de las grandes cadenas. Diario "Crónica" hizo un recorrido por los supermercados Día, Carrefour y Disco y confirmó el incumplimiento de esta nueva política económica. En convenio con 16 empresas y supermercados, el gobierno dispuso una lista de 64 productos correspondientes a la cadena básica (no incluye ningún tipo de carne ni verduras) que mantendrán sus precios congelados por 180 días. Las nuevas señalizaciones leerán "Precios cuidados, producto esencial". En Carrefour Express escasean los productos de la renombrada lista. Por ejemplo, en el caso de un producto fundamental como lo es la leche, sólo se encuentra la marca "La Martona", a $35,80, y no de "Apóstoles", la otra que figura en la lista Los que sí deberían estar sin ninguna excusa son los de "Precios Cuidados", pero la recorrida muestra que en los casos en los que están los carteles, no hay productos almacenados. Con espacios vacíos, los ítems están además en los rincones de las góndolas, casi escondidos. En Carrefour Express escasean los productos de la renombrada lista. Por ejemplo, en el caso de un producto fundamental como lo es la leche, sólo se encuentra la marca "La Martona", a $35,80, y no de "Apóstoles", la otra que figura en la lista. En tanto, los consumidores se mostraron enfadados. Silvia, de 52 años, contó: "sólo pude llevar leche entera de La Martona porque no tienen descremada". Y sobre los "productos esenciales" que no halló dentro del comercio, dijo: "los compré de segundas marcas igual, pero en el supermercado faltan". "Es lo mismo" La carestía de leche y de cerveza se repite también en el caso del supermercado Día. Allí, además, tampoco hay harina de la marca "Morixe", cuyas variantes de un kilo, rondan entre los 24 y los 39 pesos. Otro alimento básico de la canasta del cual no hay stock, son los fideos Regio, cuyo precio es de $21,28. Los repositores del supemercado se excusaron diciendo que recién "a partir del miércoles vendrán todos los productos del listado nuevo". También opinaron que la diferencia económica entre los productos esenciales y las segundas marcas "es mínima" y que lo único que cambia "es la calidad del producto". Finalmente, en el supermercado Disco resulta difícil encontrar cualquiera de los 64 productos de la lista. De arroz, por ejemplo, sólo venden los de las primeras marcas. Lo mismo sucede en el caso de los fideos y las galletitas. Uno de los pocos productos de la lista que se encuentra en el comercio, en todas sus variedades, es la yerba. Efectivamente, en el supermercado comercializan las marcas Ytacúa, Romance y Chamigo de un kilo, desde 96 hasta 112 pesos. Norma, de 65 años, coincidió con la ausencia de Precios Cuidados en el supermercado: "pasé sólo para mirar las etiquetas pero no logré ubicarlos, hay muchas cosas". "Además, en la mañana del lunes busqué en internet la lista de productos esenciales y no la encontré", contó. Y, aseveró: "la situación económica es mucho más compleja que sólo 64 productos". Para asegurar el almacenamiento de los "Productos Esenciales", desde el gobierno dispondrán un personal de fiscalización que complementará los controles de la secretaría de Comercio. Constará de un equipo de 350 personas que extenderán sus inspecciones a todo el país, a partir del próximo lunes 29. Los consumidores también podrán denunciar las deficiencias de mercancía a través de la línea 0800-666-1518, o también, desde la página web de Defensa al Consumidor.