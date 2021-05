Cuando uno repasa la historia de la música en español de nuestro continente, se encuentra con muchos grupos o solistas que marcaron un antes y un después tras sus pasos, y una de ellas es la banda de rock nacional Soda Stereo que busca lograr un nuevo hito.

Lo cierto, es que se lleva adelante una campaña en redes sociales, que ya cuenta con más de nueve mil adhesiones, e impulsa a que Soda Stereo se convierta en la primera banda hispanoparlante en ingresar al prestigioso Salón de la Fama del Rock and Roll.

La iniciativa surgió de Miguel Gálvez, un periodista mexicano radicado en Estados Unidos, y entre los firmantes aparecen artistas ligados a la historia del grupo, como el caso de Carlos Alomar, Fabián "El Zorrito" Quintiero, Andrea Álvarez, Leo García, Adrián Taverna y Tweety González; además de otras figuras como el líder de la banda mexicana El Tri, Alex Lora, y el vocalista de Rata Blanca, Adrián Barilari.

La campaña puesta en marcha con el hashtag #sodastereorockhall también fue acompañada por una carta de su mentor a las autoridades del famoso museo musical, para explicar los motivos por los cuales considera que el trío liderado por Gustavo Cerati merece un lugar entre las 300 leyendas que forman parte del selecto grupo.

La petición tiene más de 9 mil inscriptos (Imagen ilustrativa).

El requisito para ingresar al Salón de la Fama del Rock and Roll es que se hayan cumplido al menos 25 años desde la edición del primer disco del respectivo artista o grupo.

Salón de la Fama: otros galardonados

Cabe destacar, que en 2020, ingresaron Whitney Houston, Nine Inch Nails, Depeche Mode, The Notorious B.I.G. y The Doobie Brothers.

También fueron incluidos Chuck Berry, James Brown, Ray Charles, Sam Cooke, Fats Domino, The Everly Brothers, Buddy Holly, Marvin Gaye, Bill Haley, B. B. King, Clyde McPhatter, Ricky Nelson, Bruce Springsteen y U2, entre otros.