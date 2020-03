Hace 9 años que el equipo de Multipolar ayuda a personas en situación de extrema pobreza a salir adelante a través del trabajo. Hace 3 años asumieron el desafío de hacerlo con quienes viven en la calle, acompañándolos para conseguir trabajo y casa y así poder empezar de nuevo. Trabajan uniendo polos, conectando a gente distinta en un mismo punto: la ayuda al otro.

Ante el contexto actual y, frente al desafío sanitario que enfrenta el país, se plantean continuar asistiendo a los más afectados, aquellos que están en la calle y no tienen acceso a alimentos e insumos de higiene.

Junto con la Red por el Empleo para las Personas en Situación de Calle, Multipolar está reuniendo alimentos no perecederos pero, principalmente, insumos de higiene, como: botellas de alcohol, alcohol en gel, rociadores sin usar, jabones antibacterianos -o en su defecto, de cualquier tipo-, pañuelos descartables, maquinitas de afeitar y sachets de shampoo y crema de enjuague.

Censos no oficiales de 2019 estimaban que en la Ciudad de Buenos Aires había, por lo menos, 7251 personas viviendo en la calle. “La situación es grave. La propagación del virus COVID-19 llevó a muchos comedores a tener que cerrar sus puertas lo que hace que la situación sea cada vez más hostil y peligrosa para quienes no tienen techo. Por eso, siempre con la higiene correspondiente y tomando los recaudos necesarios, nos comprometemos a ayudar responsablemente a quienes más lo necesitan y no tienen la oportunidad de quedarse en sus casas” explicó Malena Famá, Socia Fundadora de Multipolar.

Aquellas personas o empresas que puedan colaborar, se los invita a escribir a Malena Famá a participacion@multipolar.org.ar para coordinar el envío a Cullen 5226, Villa Urquiza o directamente entrando a https://www.multipolar.org.ar/colabora/

Acerca de Fundación Multipolar y la Red por el Empleo para las Personas en Situación de Calle.

Multipolar ayuda a personas en situación de calle a conseguir trabajo. Los acompañan en todo el proceso: desde su deseo de salir y buscar un trabajo hasta el proceso de preparación, selección e ingreso. Posteriormente, los acompañan en el proceso de conseguir una vivienda para alquilar y mudarse, amueblar su espacio, etcétera. La Fundación es creadora y, por lo tanto, parte de la Red por el Empleo para las Personas en Situación de Calle, en la que participan organizaciones que hacen recorridas para brindar alimentos, contención y asesoramiento a las personas que viven en la calle: Amigos en el Camino, Ser con vos, Fundación el Pobre de Asís, Centro Comunitario Padre Carlos Mugica, Casa de la Amistad Argentino Cubana, Comedor de Barrancas "El Gomero", entre otras. Dichas organizaciones cubren todo el espectro de la Ciudad de Buenos Aires.