Desde la UCA advierten que la baja en la pobreza es una "ficción metodológica"

El director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, Agustín Salvia, relativizó la baja en la pobreza anunciada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) porque consideró que se debió a una "ficción metodológica" por las falencias en el índice que elabora el organismo oficial.

"Hay cierta ficción en los datos o cierta levedad", evaluó el sociólogo y añadió que "hay un problema de medición y de realismo" en las mediciones del INDEC.

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Según el instituto estatal, en el segundo semestre de 2025 el índice de pobreza finalizó en 28,2%. La cifra representa una baja de 3,4 puntos porcentuales respecto al primer semestre del año pasado.

Al profundizar sobre los cuestionamientos en el índice que elabora el INDEC, Salvia se refirió al uso de canastas de consumo desactualizadas. "Estás considerando valores con parámetros del 2004 y 2005, con estructuras de consumo de ese momento", apuntó.

En este punto, precisó que hace dos décadas los hogares destinaban mayor proporción del ingreso a alimentos, mientras que hoy el peso de las tarifas es mucho más alto. "La gente deja de ser pobre porque puede pagar servicios, pero no porque tenga más capacidad de consumo", indicó.

Asimismo, mencionó que el índice de precios utilizado para actualizar esas canastas mantiene ponderaciones antiguas. "Se actualiza con un índice que también está desactualizado, con ponderadores del 2004 y no con los actuales", criticó.

El director del Observatorio de la Deuda Social Argentina, Agustín Salvia. (Foto NA).

Salvia también recalcó que el INDEC mejoró la medición de ingresos de los hogares, lo que incide en los resultados. "Al compararlo contra una canasta desactualizada, te da caídas de la pobreza que parecen extraordinarias", consideró.

Por otra parte, el investigador hizo hincapié en que la percepción social no coincide con los números que celebra el Gobierno de Javier Milei. "La gente no está sintiendo en el bolsillo que tiene más capacidad de consumo que hace un año. Por el contrario, se te bajan los consumos de lácteos, de yerba, cae el consumo general", puntualizó.

En ese sentido, insistió en que el gasto en servicios básicos absorbe una mayor proporción del ingreso. "La luz, el agua, el gas, el transporte y la comunicación ocupan una parte importante del gasto, y el componente disponible para otros consumos baja significativamente", sentenció.