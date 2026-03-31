El Gobierno celebró la baja del índice de pobreza con fuertes críticas al kirchnerismo: "Argentina comienza a quebrar una inercia de decadencia"

El Gobierno celebró que "la pobreza descendió al 28,2% en el segundo semestre de 2026", de acuerdo al informe del INDEC. Fue "el nivel más bajo de los últimos siete años".

Y comparó el número obtenido con el del período de Alberto Fernández. "Tras haber alcanzado el 52,9% como resultado de la gestión anterior, Argentina comienza a quebrar una inercia de decadencia que parecía irreversible", aseguró la Oficina del Presidente en su posteo.

La pobreza descendió al 28,2% en el segundo semestre de 2025, el nivel más bajo de los últimos siete años, según el INDEC. Tras haber alcanzado el 52,9% como resultado de la gestión anterior, Argentina comienza a quebrar una inercia de decadencia que parecía irreversible.



Este... pic.twitter.com/3lkdigIKa9 — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) March 31, 2026

"Este logro no es una casualidad, sino el resultado directo del compromiso total del Presidente Javier Milei con el orden macroeconómico, el equilibrio fiscal, la emisión cero y la asistencia social directa, sin intermediarios ni extorsión", resalta el comunicado.

Y añadieron: "Con las ideas de la libertad como norte, estamos poniendo fin al modelo empobrecedor kirchnerista".

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