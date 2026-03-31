El Gobierno celebró la baja del índice de pobreza con fuertes críticas al kirchnerismo: "Argentina comienza a quebrar una inercia de decadencia"
La Oficina del Presidente valoró la gestión actual y aseguró que están "poniendo fin al modelo empobrecedor kirchnerista". Comparó la estadística con la obtenida en el período de Alberto Fernández.
El Gobierno celebró que "la pobreza descendió al 28,2% en el segundo semestre de 2026", de acuerdo al informe del INDEC. Fue "el nivel más bajo de los últimos siete años".
Y comparó el número obtenido con el del período de Alberto Fernández. "Tras haber alcanzado el 52,9% como resultado de la gestión anterior, Argentina comienza a quebrar una inercia de decadencia que parecía irreversible", aseguró la Oficina del Presidente en su posteo.
"Este logro no es una casualidad, sino el resultado directo del compromiso total del Presidente Javier Milei con el orden macroeconómico, el equilibrio fiscal, la emisión cero y la asistencia social directa, sin intermediarios ni extorsión", resalta el comunicado.
Y añadieron: "Con las ideas de la libertad como norte, estamos poniendo fin al modelo empobrecedor kirchnerista".
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