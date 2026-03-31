Pobreza: en el segundo semestre de 2025 alcanzó al 28,2%

La pobreza alcanzó a 8,5 millones de personas en el segundo semestre de 2025 y cerró el año en 28,2%.

Según el informe difundido esta tarde por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), la cifra representa una baja de 3,4 puntos porcentuales respecto al primer semestre del año pasado.

Con este registro, el indicador social se posiciona en su nivel más bajo desde 2018, cuando el año finalizó con un 27,3%.

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EPH en 31 aglomerados urbanos: ¿cuál fue la incidencia de la pobreza en las personas durante el 2° semestre de 2025 en cada región estadística? https://t.co/7ggyhLa7VK pic.twitter.com/syg309SE5k March 31, 2026

Tendencia y comparativa de los indicadores

Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, el índice de pobreza ha mostrado fluctuaciones marcadas. Tras alcanzar un pico del 52,9% en el primer semestre de 2024, la medición inició un sendero descendente: 38,1% en la segunda mitad de ese año, 31,6% en los primeros seis meses de 2025, hasta llegar al actual 28,2%.

En lo que respecta a la indigencia, el INDEC informó que el cierre de 2025 fue del 6,3%, lo que implica una reducción de 0,6 puntos porcentuales.

Este dato refleja la situación de casi 2 millones de personas cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA). A pesar de la mejora en los indicadores, el reporte oficial advierte que aún persisten 13 millones de personas bajo la línea de pobreza en el territorio nacional.

Repercusiones en el Gabinete Nacional

Tras conocerse los datos, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que la caída de los índices "se sustentan en el crecimiento económico, el proceso de desinflación y el refuerzo en los programas sociales sin intermediarios desde el inició de la gestión".

Por su parte, desde el Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, emitieron un comunicado destacando que la baja es producto de políticas que ayudaron a "reducir la inflación y estabilizar la economía, sumado a las acciones encaradas desde el Ministerio de Capital Humano, focalizadas hacia los sectores más vulnerables, de manera directa, transparente y sin intermediarios".

Finalmente, el presidente Javier Milei se manifestó a través de sus redes sociales con un breve mensaje sobre los resultados estadísticos: "La pobreza sigue bajando. Dato no relato. MAGA".

LA POBREZA SIGUE BAJANDO.

Dato no relato.

MAGA! https://t.co/rAGqBGhU6n — Javier Milei (@JMilei) March 31, 2026

Y también, el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.