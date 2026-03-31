Manuel Adorni destacó la caída del índice de pobreza: "El más bajo en los últimos 7 años"

Tras la baja de la pobreza informada por el INDEC, el jefe de gabinete Manuel Adorni destacó el dato en su cuenta de X: "La pobreza cayó al 28,2% en el segundo semestre del 2025. Es el registro más bajo de los últimos 7 años. Fin".

La primera plana del gobierno de Javier Milei se refirió a la publicación del ente estadístico oficial mientras se define si este miércoles habrá de nuevo una conferencia de prensa en vivo de Adorni.

Los escándalos que rodean al funcionario de máxima confianza de la cúpula de La Libertad Avanza no cesan y, si bien era la intención una semana atrás, todavía no está decidido si volverá a enfrentar los micrófonos de la prensa acreditada en la Casa Rosada, tal cual lo hizo el miércoles último.

Adorni, con agenda activa en medio de los escándalos

El jefe de Gabinete no dudó en destacar en las redes sociales la cifra difundida por el Indec, la menor desde 2018 y una merma respecto al 31,6% del primer semestre del 2025. Además, la misma medición marcó que la indigencia se redujo en zonas urbanas al 6,3%.

Fue en paralelo con otras menciones del presidente de la Nación, Javier Milei, en la misma red social al respecto. "La pobreza sigue bajando. Dato no relato", escribió.

Javier Milei posteó sobre la baja de la pobreza: "Dato no relato".

El mandatario nacional reposteó en X comentarios de otros usuarios como: "Milei bajó la pobreza del 57% que la habían dejado los kukitas al 28%, ya es de prócer total lo suyo".

En la misma red, pocos días atrás Milei se encargó de dar su total respaldo a Adorni, al igual que lo hizo la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei: "Mi apoyo, intacto. Más allá de las operaciones del periodismo y la vieja política sé quién sos y de tu integridad".

En el arranque de la semana, el jefe de Gabinete recibió a la mesa política en su despacho de la Rosada. Como contó cronica.com.ar, una alta fuente de Balcarce 50 aseguró luego que no se habló de los asuntos que ponen un manto de sospechas sobre el origen del patrimonio del también vocero de Milei. La misma voz subrayó que está "100% firme en el cargo".

Manuel Adorni recibió a Nicolás Pino de la Sociedad Rural

En el marco del buen vínculo con el sector del agro, Adorni recibió esta mañana en la Casa Rosada al presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino. El gobierno proyecta que este año habrá cosecha récord para el campo.

En el gobierno estiman que el contexto de alza de precios internacionales de la soja y otros cultivos podrían empujar las ventas externas cercanas a los USD 42.000 millones este año.

Según el ministro de Economía, Luis Caputo, "pocos reparan en la extraordinaria reacción de nuestros productores agropecuarios a las bajas de impuestos que hemos hecho a las exportaciones (retenciones) e importaciones (aranceles a bienes de capital, herbicidas, equipos de riego, permiso para importar maquinaria usada, etc. Así, subió fuertemente la inversión y la producción apunta a una cosecha récord para este año".

La entidad rural informó luego detalles del intercambio con el jefe de Gabinete "para analizar diferentes aspectos de la realidad del campo argentino en un año desafiante".

La SRA comunicó: "Se plantearon las principales preocupaciones de los productores, frente al aumento de los costos que se están registrando. Al respecto, es necesario en avanzar con medidas que devuelvan competitividad y generen reglas claras y previsibles para la inversión".