Reunión de la mesa política: fuerte apoyo a Manuel Adorni, "sigue firme"

La mesa política de Javier Milei volvió a reunirse este lunes durante poco más de dos horas en la Casa Rosada. Como es habitual, la cita cuyo fin es consensuar la estrategia parlamentaria para el paquete de leyes que impulsa el Poder Ejecutivo en el Congreso, se realizó en el despacho del jefe de Gabinete Manuel Adorni, "100% firme".

No es la primera vez que describen de esa manera el apoyo al jefe de Ministros en los pasillos de la Casa Rosada, pero tras varios días de escándalos encadenados que afronta el hombre de confianza de la cúpula libertaria, hubo ratificación.

Según aportó a cronica.com.ar una alta fuente de Balcarce 50, los cuestionamientos al origen del patrimonio de Adorni y otros movimientos, como el viaje a Punta del Este en avión privado con su familia, "no fueron tema de discusión en la reunión".

Reunión de la mesa política en la Casa Rosada

En ese clima de respaldo, Adorni recibió esta tarde a quien encabeza las reuniones de mesa política en su oficina, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La semana pasada, "El Jefe" remarcó que su apoyo al Jefe de Gabinete está "intacto".

También participaron el asesor presidencial, Santiago Caputo; los ministros Luis Caputo (Economía) y Diego Santilli (Interior); la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el subsecretario de Gestión Institucional de Presidencia y armador nacional de La Libertad Avanza, Eduardo "Lule" Menem, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

Karina Milei aseguró que su apoyo a Manuel Adorni está "intacto".

La reunión de mesa política fue un poco más extensa de lo habitual. Se desarrolló en paralelo con el operativo policial desplegado en los alrededores de la casa de Adorni en la ciudad de Buenos Aires, donde los estudiantes organizaron clases públicas a modo de protesta.

El departamento donde el funcionario admitió que vive junto a su familia en la última conferencia de prensa, queda cerca de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, en el barrio de Caballito.

Parte del paquete de leyes que el Poder Ejecutivo impulsa para el período de sesiones ordinarias en el Congreso, incluye al financiamiento universitario (cuya aplicación ordenada por la Justicia sigue en espera tras el veto, al igual que la de discapacidad).

El gobierno apelará el revés judicial a la reforma laboral

Como contó más temprano este medio, parte de las definiciones que se tomaron allí fue activar con la orden de Milei de apelar el fallo adverso sobre la reforma laboral.

"Todo lo que quieran voltear, va a ser apelado", aseguraron en Balcarce 50 sobre la decisión a favor de la cautelar de la CGT.