Cuál es el panorama general del Adornigate para empezar la semana

La sucesión de hechos que entre el periodismo y la Justicia pusieron sobre el tapete, que involucran al Jefe de Gabinete Manuel Adorni, en diversas actividades que merecen investigación, puede tornar confuso apreciar la situación general del funcionario mas importante del gobierno después del Presidente de la Nación. De modo que, ofrezcamos orden al asunto:

Situación Patrimonial

De los bienes que son propiedad de Adorni y su familia hay dos sobre los que la Justicia pondrá el ojo con mayor cuidado. Uno de ellos está a nombre de su esposa, Bettina Angeletti, y consiste en una casa con un valor aproximado de 250 mil dólares en el Indio Cuá Golf Club, un country de zona norte con caballerizas, cancha de Polo y también de Golf como su nombre lo indica, que habría ingresado a su patrimonio en pleno ejercicio de la función pública. Sobre este inmueble, como sobre el resto, el juzgado pedirá informes al Registro de la Propiedad bonaerense, pero hay pocas dudas sobre el resultado de la diligencia: los medios ya publicaron un informe de dominio donde consta la fecha de la adquisición y el jefe de Gabinete deberá explicar de donde sacó un cuarto de millón de dólares siendo funcionario público.

Otro de los activos en conflicto es el departamento de la calle Miró al 500 en el paquete barrio de Caballito, que para febrero de 2024 estaba en venta en 340 mil dólares. Los diversos testimonios recogidos por la prensa indican que Adorni se mudó allí después de dos o tres meses de refacciones en la vivienda, entre noviembre y diciembre de 2025. Sobre este inmueble, los medios mostraron un informe de bienes del Registro de la Propiedad Inmueble porteño, pero que no indicaba fecha de adquisición. Sin embargo, si estaba en venta en febrero de 2024, casi no cabe duda de que fue comprado durante la gestión del funcionario.

Así las cosas las explicaciones se vuelven mas engorrosas: Adorni deberá detallar como obtuvo casi 600 mil dólares percibiendo unos 3 millones de pesos al mes. Es decir, entre enero de 2024 y diciembre de 2025, cuando se habrían realizado las operaciones, el ministro coordinador ganó en total unos 51 mil dólares.

Por cierto el matrimonio tiene otras propiedades. Su esposa, Bettina Angeletti y él, poseen un departamento sobre la Avenida Asamblea frente al Parque Chacabuco que consta en su declaración jurada y fue adquirido muchos años, antes del ingreso de Adorni a la función pública. La coach ontológica además, tiene un bien propio en el Partido de Morón, Provincia de Buenos Aires, y el funcionario otro bien propio en la Ciudad de La Plata de la misma Provincia.

En este caso, la investigación apunta al enriquecimiento ilícito, y, vale la pena decirlo, cuando se trata de este delito en cabeza de funcionarios públicos, se invierte la carga de la prueba: es Adorni quien debe probar que no se enriqueció de manera ilegal y no el fiscal el que debe probar que si lo hizo, lo cual complica notablemente la defensa, porque el principio de duda razonable no favorece al imputado.

Las dádivas y el viaje a Punta

Uno de los hechos que disparó la investigación son los vuelos de Adorni y familia en avión privado. Al respecto, la dupla Ariel Lijo y Gerardo Pollicita, juez y fiscal federales respectivamente, ya han avanzado bastante. Para el viernes ya habían obtenido prueba documental y testimonios suficientes como para llamar a Adorni y a su aparente cómplice, Marcelo Grandío, a prestar declaración indagatoria.

Entre los recibos y facturas de los viajes de ida y vuelta, y la declaración testimonial de Agustín Issin y especialmente su secretaria, Vanesa Tossi, los funcionarios judiciales, especialmente el fiscal, estarían considerando que existe semiplena prueba del delito de dádivas, suficiente para indagar y luego procesar a los imputados Adorni y Grandío.

Vale la pena recordar que el jefe de Gabinete, como autoridad superior a cargo de los Medios Públicos, otorgó a su amigo periodista deportivo, cuatro programas en la TV Pública y uno en Radio Nacional, es decir, es un proveedor del Estado que tiene vínculo contractual con una dependencia a cargo de Adorni, por lo cual, solventarle regalos sin una contraprestación adecuada constituye dádivas, un delito penado con entre un mes y dos años de prisión. Para solo dar un ejemplo, el ex secretario de Transporte de Cristina Kirchner, Ricardo Jaime, fue condenado por dádivas.

Volviendo a las constancias de la causa, lo único que impidió que Pollicita solicite al juez la indagatoria antes de Semana Santa, fue que la jueza María Servini de Cubría, envió la causa por enriquecimiento ilícito para que se acumule al expediente en manos de Lijo y ahora, deberán reunirse pruebas sobre todos los delitos imputados antes de determinar la situación procesal de los investigados.

Posibles negociaciones incompatibles con la función pública

Esto surge de informaciones recientes y se acumula con sospechas sobre la participación de Adorni en la productora de Grandío. El jefe de Gabinete y su esposa, conformaron, cuando él ya estaba en funciones, una sociedad a la que llamaron As Innovación Profesional SRL, que es la razón social bajo la que se mueve la consultora +BE mediante la que presta servicios Angeletti.

El problema es que la esposa del jefe de Gabinete, solo presta servicios, según puede desprenderse de sus propias redes sociales, a proveedores del Estado o aspirantes a serlo. Entre ellos, uno de sus clientes es Foggia Producciones, una empresa que participa de la licitación para explotar una porción de Tecnópolis.

Otra de las empresas a la que la consultora de Angeletti le facturó, es a la empresa naviera National Shipping S.A. que le brinda a YPF el servicio de transporte de combustibles, por un valor anual estimado de 140 millones de dólares. Pues bien, resulta que aparentemente los marineros de la empresa necesitaban ser coacheados ontológicamente y recurrieron a +BE, que al parecer "humaniza empresas". El mayor problemas de esto es que Adorni, el esposo de Angeletti, es el director de YPF por el Estado Nacional que detenta la acción de oro, es decir, un funcionario clave en la empresa.

Este es el contexto general de la situación fáctica y judicial de Adorni y su pareja con la que enfrentan el inicio de esta semana corta. Habrá que seguir, minuto a minuto los movimientos en Comodoro Py, y los que estiman al funcionario, rogar porque no aparezcan mas problemas.