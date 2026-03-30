El jefe de Gabinete consiguió una ganga

Una de las inconsistencias que el fiscal Gerardo Pollicita pretende investigar en la causa que escudriña en el eventual enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, es el precio de compra que el funcionario hizo figurar en la escritura de compraventa de su departamento de la calle Miró al 500, en el coqueto barrio de Caballito.

Según lo que Adorni y su esposa y copropietaria Bettina Angeletti, hicieron figurar en la escritura traslativa de dominio, el precio de compra del inmueble fue de 230 mil dólares, de los cuales 200 mil, le prestaron justamente las propietarias anteriores, dos mujeres de 64 y 72 años de edad.

La gentileza de las damas vendedoras no es el único tema extraño. Esa misma propiedad, según Crónica informó oportunamente, estuvo en venta por la inmobiliaria Rucci en 340 mil dólares en febrero de 2024, y dado que Adorni la compró en noviembre de 2025, o existió una fuerte depreciación del metro cuadrado en el pujante barrio, o el funcionario investigado consiguió una ganga de esas que se presentan una vez en la vida.

Al fiscal le hace bastante ruido el hecho de que haya pagado 110 mil dólares menos de lo que valía y que encima, las propias vendedoras le hayan facilitado casi el 90% del precio al momento de la compra. Sale oficio para la inmobiliaria, y convocatoria a testimonial para las propietarias anteriores, así como para la escribana, que dicho sea de paso, es la misma que asentó la compra de la propiedad en el country Indio Cuá.