Manuel Adorni le compró su departamento a dos jubiladas que le prestaron 200 mil dólares

El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se encuentra en el centro de una controversia tras la filtración de documentos oficiales que detallan la compra de su nueva vivienda en el barrio porteño de Caballito. La operación, realizada en noviembre pasado, involucra una unidad funcional de casi 200 metros cuadrados sobre la calle Miró, en una de las zonas de mayor valor inmobiliario de la Capital Federal.

Lo que despertó mayor curiosidad en los registros del Registro de la Propiedad Inmueble es la modalidad de pago. El departamento fue valuado en 230.000 dólares, pero la mayor parte de ese monto no provino de ahorros previos ni de un crédito bancario tradicional, sino de una hipoteca privada con particulares por un total de 200.000 dólares.

El rol de las prestamistas y el entorno familiar

Las prestamistas de esa suma son, precisamente, las dos mujeres de 72 y 64 años que figuraban como dueñas del inmueble desde abril de 2025. Según la documentación consultada, estas dos jubiladas financiaron el 87% del valor de la propiedad al actual funcionario, permitiéndole acceder a la titularidad del 50% del bien, mientras que la otra mitad quedó a nombre de su esposa, Bettina Angeletti.

La figura de Angeletti también cobró relevancia en la investigación sobre los activos de la pareja. La mujer, quien se desempeña como coach ontológico bajo la marca "+BE", registró cambios en su situación fiscal poco antes de estas operaciones, pasando de ser monotributista a trabajadora autónoma. Además del departamento en Caballito, Angeletti figura como única titular de una casa en el country Indio Cua Golf Club y posee otra propiedad en Morón.

Esta adquisición en Caballito se concretó apenas dos semanas después de que se confirmara el ascenso de Adorni a la Jefatura de Gabinete. Un dato que no pasa desapercibido es que la familia ya había realizado una operación similar un año antes, cuando adquirieron la propiedad en el country de Exaltación de la Cruz, también bajo la escritura de la misma profesional, Adriana Nechevenko.

El historial inmobiliario y la respuesta oficial

A pesar de estas nuevas incorporaciones patrimoniales, el funcionario no se desprendió de sus activos anteriores. Según los informes de dominio, Adorni mantiene la titularidad de su vivienda previa en Parque Chacabuco y de otro inmueble en la ciudad de La Plata, el cual declaró como una donación familiar recibida en el año 2016, sumando así un importante despliegue de activos inmobiliarios.

Ante las consultas de la prensa sobre el crecimiento de sus bienes en el último bienio, Adorni se mostró visiblemente molesto. Durante una reciente conferencia de prensa, el Jefe de Gabinete defendió su postura asegurando que su patrimonio fue construido exclusivamente durante sus 25 años de trayectoria en el sector privado y que no tiene "nada que esconder" respecto a sus ingresos.

Investigación judicial por presunto enriquecimiento

Sin embargo, la Justicia ya puso la lupa sobre estos movimientos. Actualmente existe una investigación en curso para determinar si hubo un presunto enriquecimiento ilícito. El foco de los investigadores está puesto en cómo el funcionario incrementó sus activos de manera tan significativa desde que asumió tareas en la función pública en diciembre de 2023, con sueldos que estuvieron congelados gran parte del año.

Respecto a la falta de detalles en sus presentaciones oficiales, Adorni argumentó que lo que aún no figura en el sistema es porque "la declaración jurada no está vencida". Por el momento, el funcionario ha decidido no brindar más precisiones técnicas para, según sus palabras, no interferir con las causas judiciales que lo involucran, mientras que las condiciones de este préstamo privado continúan bajo el escrutinio público.