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Sábado, 4 de abril de 2026

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La Iglesia advirtió que crecieron los pedidos de ayuda: "En los grandes centros urbanos la situación es muy complicada"

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, pidió reforzar la atención a los sectores más vulnerables.

El titular de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Marcelo Colombo, advirtió este sábado sobre el delicado escenario social en el país al recalcar que "se nota el incremento del número de personas que piden la ayuda, la asistencia de Cáritas".

En una entrevista radial, el también arzobispo de Mendoza sostuvo que la situación es "muy complicada" y pidió reforzar la atención a los sectores más vulnerables.

Asimismo, Colombo planteó que, si bien existen áreas con indicadores de crecimiento, "en los grandes centros urbanos la situación es muy complicada".

"Siempre estamos pensando en función del bien común"

En cuanto a la relación con el Poder Ejecutivo que encabeza el presidente Javier Milei, el titular de la CEA recalcó: "Nosotros en realidad siempre estamos pensando en función del bien común. Nunca es en el tono de una oposición política o partidaria".

El titular de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, junto al Papa León XIV.

El titular de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, junto al Papa León XIV.

Asimismo, instó a bajar los niveles de confrontación y mejorar las formas de comunicación en la vida política. "Nosotros hablamos de desarmar las palabras y de procurar, cualquiera sea el ciudadano, tratar de comunicarse de modo de no agraviar", subrayó.

Por último, reiteró que el objetivo institucional sigue siendo el cuidado de los más desprotegidos. "Nos importa muchísimo el lugar de la atención de la gente más vulnerable", sentenció.

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