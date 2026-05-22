Previo al Tedeum, el Gobierno recibió a la Conferencia Episcopal Argentina

A pocos días de que se realice el Tedeum del próximo 25 de mayo en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, funcionarios del Gobierno de Javier Milei mantuvieron un encuentro con autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina.

En representación del Poder Ejecutivo, estuvieron presentes los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y Sandra Pettovello (Capital Humano) escoltados por el secretario de Culto, Agustín Caulo.

Todas las noticias de Crónica, EN VIVO

En tanto, la delegación religiosa estuvo integrada por monseñor Marcelo Colombo y monseñor Raúl Pizarro, actuales presidente y secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina, y el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva.

El intercambio tuvo lugar en el Palacio San Martín y tuvo como eje la agenda social, uno de los temas que abordará García Cuerva durante la oración que dará el próximo feriado patrio en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.

Ceremonia del lunes

Según supo la agencia Noticias Argentinas, el presidente Javier Milei asistirá al Tedeum en compañía de sus ministros y secretarios. También concurrirá el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Al término, los representantes de la administración libertaria se trasladarán a las puertas del Cabildo de Mayo para entonar el himno que interpretará la Fanfarria Militar "Alto Perú". Luego regresarán a pie a Casa Rosada para la reunión de Gabinete que encabezará el mandatario.

En el oficialismo hay expectativas por el tono de la oración del lunes que estilan ser críticas. Es que la administración atraviesa momentos complejos por la interna en redes y la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.