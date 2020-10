Un apostador acertó ocho números sobre la tira de los veinte premios favorecidos en el sorteo de la Chance Plus. Por tal hazaña, se llevó el pozo de $1.881.414,36. Buena platita, sin duda. No obstante, la piñata grande estaba en la Quiniela Plus, que en la noche del lunes volvió a quedar vacante.

Son casi 16 millones de pesos que siguen alimentando la ilusión de los apostadores. Por su parte, la Quiniela Poceada también quedó vacante y $7.800.000 pasan para la jugada de la noche del martes. Así que las ilusiones de todos se vuelven a sortear en esta oportunidad, esperando encontrar un ganador.

El hombre es oriundo de la ciudad bonaerense de Pellegrini y tiene un pequeño ganado vacuno, con el cual sobrevive. Todas las semanas jugaba a la Quiniela y en esta ocasión tuvo un pálpito y le hizo caso. Ahora aprovechará el premio para comprar más vacas y poder acrecentar su negocio.