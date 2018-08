Un llamado anónimo al servicio de emergencias 911 alertó sobre “aviones con explosivos” y “coches bomba” en los aeropuertos de Ezeiza, Córdoba, Aeroparque y El Palomar. Desde la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) confirmaron el “alerta máxima”, así como también que se extremaron los controles en las distintas terminales.

El llamado fue recibido a las 11.39 de este martes. Una voz masculina, que no dejó ningún dato sobre su identidad, le dijo a uno de los operadores del servicio: “Necesito que me preste mucha atención a lo que le voy a decir, hay aviones con explosivos dirigiéndose a Ezeiza, Córdoba, Aeroparque y El Palomar. También hay coches bombas dentro de los aeropuertos por explotar en sincronía, esto pasará de las 15 a las 22 horas”, y finalizaba, “somos ISIS, no perdonamos”.

El alerta finalizó este miércoles a la medianoche sin que se haya registrado ningún incidente. El jefe de la policía aeroportuaria Alejandro Itzcovich afirmó que se trato de una "falsa denuncia" y que verificaron que no se trata de algo para tener en cuenta, aunque se tomaron todas las medidas de precaución necesarias.