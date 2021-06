La pelea de entre Floyd Mayweahter y el youtuber Paul Logan, en la cual hubo millones de dólares en el medio, ahora podría tener su versión rioplatense entre el influence Yao Cabrera y varios boxeadores argentinos que fueron retados por el joven uruguayo. A pesar de que en un primer momento se esperaba una reacción directa del desafiado Marcos “El Chino” Maidana, el que le contestó directamente a Yao fue Ezequiel Matthysse.

"Me dijeron que me andás buscando a mi también, así que te desafío a solo un guanteo (en vivo o como quieras) a 4 rounds nomas, y si me los aguantás, vemos qué arreglamos. (Seguramente el gran Chino Maidana no acepte tu desafío porque todos sabemos que te puede mandar al hospital con las manos atadas si quiere). Espero tu respuesta", fue le contundente mensaje de el hijo del boxeador Walter Matthysse y el sobrino de los ex campeones mundiales Lucas y Soledad Matthysse.

El joven boxeador de 22 años comentó al medio Izquierdazo que le habían escrito seguidores para alentarlo a desafiar a Yao Cabrera. “Empezaron a mencionarme en publicaciones, a etiquetarme. Por ejemplo, en una que subió Jorge ‘Acero‘ Cali (representante de Marcos Maidana). Me ponían que Yao Cabrera me estaba buscando”.

“Después, también vi otros comentarios, que me pedían que lo ‘rompa todo’. No entendía nada, hasta que vi la noticia de que Yao andaba desafiando al Chino Maidana. Sé que es el influencer más odiado de Argentina, pero entiendo que es su trabajo”, opinó Matthysse.

Por último, el pugilista que derrotó recientemente a Emanuel Jeremías Godoy por nocout consideró que "el Chino Maidana lo duerme (a Yao Cabrera) en los primeros tres segundos". "Iba a decir que 10 segundos, pero no. Es mucho. En los primeros tres, y con las manos atadas, o con una sola mano”, aseguró el nacido en Trelew, Chubut.

A pesar de que el joven pugilista dijera que no creía que Maidana aceptara, esta tarde "El Chino" le mandó un mensaje en el cual lo insulta y descalifica y le dice que, si bien no pelea con amateurs, aseguró que de todas formas lo va a "fajar para que se vaya del país".

En ese sentido y luego de que Yao Cabrera desafiara a Maidana, el youtuber aseguró que la pelea contra el oriundo de Margarita sería en el Luna Park en diciembre.