Luis “Lajos” Arregui Henk tiene 29 años, y aunque nació en Tokio, Japón, él se siente cien por ciento argentino. Hace dos años, cuando estaba comenzando a darle vida a su propio emprendimiento en el país, un diagnóstico médico advirtió sobre una leucemia linfoblástica aguda en su organismo. Si no encuentra un donante compatible para un transplante, su equipo médico le informó sobre la existencia de un tratamiento en Estados Unidos, con el que podría curarse. El mismo cuesta medio millón de dólares. Tal es así, que fiel a su esencia, y su espríritu resiliente, muy lejos de angustiarse, buscó y encontró en una de sus pasiones la posibilidad de juntar dinero.

Según expresa en diálogo con Crónica web siempre tuvo "la necesidad de hacer cosas creativas" en su vida. "Sino me deprimo muy fácilmente", agrega. Así fue que en una recaída que tuvo en octubre del año pasado, en la que tuvo que internarse nuevamente, el diseño en 3D se convirtió en su principal pasión y ocupación dentro de las paredes de la habitación del hospital. "Me dediqué a estudiar, entonces me despertaba y lo hacia por placer", dice.

Fue tanto el conocimiento que sumó en diseño 3D que sintió que debía aplicarlo. "Empecé a jugar con el programa Plentder y probar", agrega. Por eso, cuando surgió la necesidad de reunir el dinero para el tratamiento que significaría su cura, vio en las las obras digitales el medio para "devolverles algo a las personas que ayuden a juntarlo". Es que en caso de que la enfermedad avance, y que no aparezca un donante compatible para un transplante, este tratamiento recomendado por sus médicos representa la mejor opción.

Lo novedoso es que la venta de sus obras digitales, que serán un total de 50 en esta colección, se compran en el mismo sistema informático que las criptomonedas, basados en la tecnología de blockchain. Las unidades de arte se venden en formato Non Fungible Tokens o NFT, que son identificadores electrónicos que confirman que cada pieza es auténtica y única, por lo tanto hace que no sean intercambiables entre sí. Las obras se pueden comprar a través de una criptomoneda especial denominada "ethereum".

"Los que yo vendo salen un 1 ethereum, que es aproximadamente 2.700 dólares. Aunque son caros para un argentino, a nivel mundial está en estándar", cuenta y aunque todavía no vendió ninguna pieza, dice que ya hay dos potenciales compradores.

Las criptoarte son vendidas en el mercado de tecnología blockchain.

El dinero reunido será destinado para que se pueda realizar el tratamiento contra el cáncer denominado Car-t cell, que se hace en Estados Unidos y tiene una duración de un mes aproximadamente. Según explica Luis, en el procedimiento "extraen tus células blancas y los modifican genéticamente para que puedan detectar fácilmente la leucemia. Lo reinyectan en tu cuerpo y esas células se reproducen". Aunque nunca hay una certeza total de curación, con este procedimiento varios pacientes oncológicos se curaron.

"El dinero de la campaña está destinado a ayudar a alguien a luchar contra el cáncer. Si encuentro una médula antes voy a seguir con la campaña para ayudar a otra persona que lo necesite", subraya.

Luis: "Pase lo que pase siento que todo va a estar bien"

"Todo se puede resolver", es la premisa que sostiene Luis desde siempre. Hijo de un argentino y una húngara, cuenta que cuando en 2010 pisó la Argentina por primera vez, quedó tan "enamorado", al punto que decidió quedarse a estudiar Ingeniería Agrónoma en la Universidad Católica Argentina (UCA), carrera universitaria de la que se recibió en 2015.

El dinero será destinado para afrontar un tratamiento médico contra el cáncer.

Aunque primero le costó expresarse con el idioma, fue un obstáculo que rápidamente pudo saltar. "A todo el mundo le digo que nací en Japón, pero voy a terminar muriendo en Argentina", cuenta a este medio, con el fin de demostrar el amor que lo une a las tierras donde nació su papá.

En agosto de 2019 cuando estaba en medio del apogeo de su emprendimiento de venta de objetos de diseño, recibió el diágnostico que jamás "le hubiera entrado en la cabeza". "No me lo imaginaba que fuera leucemia, pensé que sería que me faltaba hierro", afirma. Es que según cuenta "los síntomas se fueron manifestando de forma gradual y de manera muy leve". Mucho cansancio, falta de aire, palidez, poca fuerza, hambre y sueño constante, perdida de peso, taquicardia. "Yo pensaba que era estrés", expresa.

Al momento en que los médicos la dieron la noticia, una vorágine de pensamientos y sentimientos lo invadieron, sin embargo, puntualiza que al mirar para atrás en su vida, "sintió una gran tranquilidad" ya que hasta el momento, "todas las decisiones que había tomado" fueron suyas. "Por lo menos viví la vida que yo quería", agrega.

Aunque confiesa que a lo largo de la enfermedad tiene altos y bajos, reconoce que los "bajos no duran mucho"."Tengo un fuerte sentido de ser parte de que estoy listo para lo que sea. No me angustia el hecho de morir, no me angustia el futuro, pase lo que pase siento que todo va a estar bien", cierra.

Cómo colaborar:

Las creaciones ya están disponible en su página oficial: https://opensea.io/accounts/MrFarkasOfficial o en su cuenta de Instagram (@mrfarkasofficial). En tanto para donaciones, las mismas se pueden realizar a la cuenta de Mercado Pago seda.aleado.codos.mp