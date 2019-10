El fin de semana, San Isidro Rugby Club ( SIC) se coronó campeón del Top 12 –certamen que reúne a los 12 equipos de primera de la Unión de Rugby de Buenos Aires– y decidieron celebrarlo, como suele hacer el club, el día sábado en horas de la noche.

El festejo fue realizado en su sede principal, en el tradicional barrio de San Isidro, por las autoridades del SIC. Varios inconvenientes se suscitaron entorno a esta fiesta, uno de ellos fue el de una concurrente, quien dejó su auto estacionado en un estacionamiento “improvisado” por la institución, en la cancha 2, dónde suelen disputar sus partidos las juveniles.

El auto con los vidrios rotos en medio del predio.

La piba, quien aún no revelado su identidad, decidió dejar su Renault Clio allí, porque había bebido en exceso y decidió trasladarse por otros medios hacia su domicilio. Lo que ella nunca había imaginado es lo que se vendría al día siguiente.

En ese espacio debía jugarse un partido de la M-15 (menores de 15 años) el día domingo, en un encuentro valido por el torneo juvenil de la URBA. La contienda no podía comenzar debido al automóvil estacionado en medio del campo de juego.

Finalmente el coche fue quitado del campo de juego.

Los padres y encargados del campo de la cancha intentaron mover el vehículo por sus propios medios, pero al ver que no podían, tuvieron que romper uno de los vidrios, para poder trasladarlo. Las imágenes se hicieron virale. rápidamente a través de todos los portales que difunden información del deporte.

Uno de los audios de WhatsApp que se difundieron, muestra a uno de los padres tildando el episodio de lamentable. “Se está haciendo viral ese Clio, pobre que se quedó ahí. Paren este tema porque quedamos como el orto. Un Clio viejo parado en medio de la cancha 2”, sentenció el mensaje.

La respuesta de la piba

La muchacha salió a defenderse y justificar su accionar a través de un audio de WhatsApp difundido en redes sociales: "Ayer en la fiesta usaron la cancha de rugby como estacionamiento. Yo lo dejé ahí y me vine a dormir. Recién me acaban de llamar para decirme que me rompieron el auto para poder moverlo porque había un partido. Qué onda, ¿me corresponde quejarme?", preguntaba a una amiga que entiende de derecho.