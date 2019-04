Julio César Toresani, que fue hallado hoy muerto en Santa Fe, tuvo una última experiencia como entrenador muy corta en Rampla Juniors de Uruguay, donde se peleó a golpes de puño con su presidente, lo que lo llevó a vivir de prestado en una oficina acondicionada de la Liga santafesina de fútbol.

En febrero pasado, Toresani fue desvinculado como director técnico del equipo uruguayo Rampla Juniors por "situaciones estrictamente extradeportivas". Toresani, que había firmado con Rampla en noviembre, dirigió al plantel picapiedra en apenas dos partidos, correspondientes a las primeras dos fechas del torneo Apertura uruguayo, que terminaron en derrota para su equipo. Sin embargo, el club aclaró en un comunicado compartido en Twitter que la "drástica decisión" tomada obedece a "diferentes situaciones estrictamente extradeportivas que hacen imposible la continuidad" del argentino. Según había retratado la prensa local, Toresani tuvo una fuerte discusión con el presidente de Rampla, Ignacio Durán, a quien habría desafiado a pelear, lo que derivó en su despido por parte de la comisión directiva.

Ante esa depresión, Toresani regresó a Santa Fe y, según explicó en diálogo con Crónica HD Axel Menor, presidente de la Liga santafesina, estaba "muy desanimado".

"Él estaba viviendo en una oficina que le habíamos acondicionado para que pueda vivir acá en su ciudad natal y estaba hospedado allí. Nosotros le hacíamos un poco de contención en la parte de fútbol, el estaba trabajando con los chicos y estaba contenido", comentó.

"Estaba en tratamiento porque se sentía muy desganado"

A raíz de su depresión, Axel Menor indicó que Toresani "estaba en un tratamiento porque estaba muy desganado, medio deprimido por no poder conseguir un trabajo estable. Estaba tomando unas pastillas antidepresivas". Esta mañana, alrededor de las 7.30, lo encontraron muerto: "Cuando fue el señor a llevarle el desayuno, lo encontró fallecido adentro de la habitación. No podemos confirmar que lo encontraron ahorcado, para eso están trabajando los peritos".

"Ayer a la tarde hablé con él, estaba mirando el partido de Sarmiento de Junín y no quiso salir de la habitación. Al ratito estuvo con un amigo, hastas las 20 y esta mañana lo encontramos en la habitación", agregó. Y detalló: "La mujer no estaba mucho con él, pero son problemas personales, que eran muy de él y no hablábamos de esas cosas".

Por su parte, el periodista de Santa Fe, Adriel Driussi, detalló en Crónica HD: "Tenía una profunda depresión. En octubre, noviembre del año pasado tuvo una denuncia por violencia de género y le habían puesto una perimetral por parte de su esposa, estaba alejado de su familia por eso vivía en el predio de la Liga Santafesina. Estaba como aislado. La semana pasada tuvo un intento de suicidio, por eso era algo que podía suceder".