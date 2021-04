Un hombre que se dedica a realizar changas en el rubro de la construcción ofreció trabajar gratis a cambio de una computadora para que su hijo pueda estudiar, ya que no tiene dinero para comprar el equipo.

El caso se hizo viral a partir de un posteo que realizó el usuario Solash Ramírez en su cuenta de Facebook. Lo hizo en un grupo llamado "Vendo todo LP", destinado a que vecinos de la ciudad de La Plata y alrededores puedan comprar, canjear o subastar artículos que ya no necesitan.

"Intercambio trabajo en construcción y plomería por una computadora de escritorio. Lo necesito urgente para mis chicos. Por favor, si alguien necesita remodelar o arreglar alguna cosa en su hogar, pueden hablarme", señaló el usuario, que también dejó su número de teléfono para facilitar el contacto.

Según publicó el portal Infobae, detrás de esa cuenta está John Moreno, un hombre nacido en Perú hace 47 años y que se dedica a la construcción. Radicado en Berisso y padre de cuatro hijos, Moreno contó que los profesores de la escuela técnica de La Plata a la que asiste uno de ellos le advirtieron que necesitará una computadora para utilizar los programas de diseño técnico asistido que se usan en el curso.

La situación se agravó por las clases virtuales, la nueva modalidad a que obligó la pandemia. "No pueden seguir estudiando con el celular y tampoco quiero que descuiden el colegio. Me acongoja verlos haciendo las clases desde el celular y que no puedan progresar", contó John.

Sobre su oferta, detalló: "Hago reparaciones, refacciones y puedo hacer casas de cero, porque entiendo el trabajo. También hago plomería, pinto, hago revoques". Todos esos servicios están puestos, más que nunca, al servicio de la educación de sus hijos.