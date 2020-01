Con un tractorazo en Pergamino, Buenos Aires, las organizaciones rurales volverán a hacer sentir su descontento por el regreso de las retenciones y la suba de algunos impuestos. Será un reclamo de productores autoconvocados, sin presencia de los referentes de la Mesa de Enlace, que reúne a las cuatro grandes entidades: las CRA, la Sociedad Rural, Federación Agraria y la Coninagro.

Bajo el lema "no a las retenciones y no al impuestazo" y reclamando "que el ajuste lo haga también la política", los autoconvocados se manifestarán desde las 10 de la mañana por las rutas 8 y 188. Para diferenciarse de otras protestas, prometen no afectar al tránsito. "El motivo de la protesta es la molestia, el enojo de los productores por el autismo de la clase política. Están como disociados de la realidad, sostienen que al campo le va bárbaro y que nos benefició el gobierno de Macri", sostuvo en declaraciones periodísticas Matías de Velazco, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap).

#AsambleaDeProductores en San Antonio de Areco ▶️ Participo @HFSalaverri



Durante la Asamblea se hizo hincapié en la excesiva carga impositiva que existe sobre todos los sectores.



➖ Menos Impuestos ➕Mas Producción ➕ Mas Empleo pic.twitter.com/AuDSLk3uhW — CARBAP (@CARBAP_ARG) January 4, 2020

La movilización es considerada la continuidad de la asamblea realizada días atrás en Río Cuarto, Córdoba, donde sí dijeron "presente" las autoridades de la Mesa de Enlace, que rechazaron el pedido para impulsar un plan de lucha y pidieron seguir apostando al diálogo.

Desde el sector esperan las definiciones del gobierno nacional sobre segmentación de las retenciones y beneficios para pequeños productores y economías regionales.