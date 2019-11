Hace algunos meses y sin saberlo, Román tomó una decisión que le salvó la vida. Sus compañeros de la escuela primaria Nº 41 de Benavídez habían organizado un viaje a Mundo Marino pero él, que ya conocía el lugar, se negó a concurrir. "Yo le insistí, quería que compartiera tiempo con sus amigos pero no quiso saber nada. Hoy estoy feliz de que mi hijo esté acá", reveló la madre del pequeño en una entrevista televisiva.

"Me salvé de milagro. No quise ir porque ya habíamos ido y me puso muy mal cuando mi mamá me contó que se había volcado el micro de mi escuela", dijo Román, consternado por lo ocurrido. Sin embargo, la historia indica que en algún momento el niño se había arrepentido. Pero cuando se decidió a ir, no pudo hacerlo ni aunque pagara el total de la excursión. Por eso, el menor se quedó en su casa mientras el resto de sus compañeros, de entre 11 y 12 años, se subían a una ilusión que se rompió en pedazos en el camino.

"Él en un momento se arrepintió pero no había cupo. No podría ir ni aunque pagara toda la excursión. Estaba escrito que él no tenía que ir, Dios no quiso", expresó Ruth, su mamá, quien luego le envió su apoyo con un mensaje a los familiares de las víctimas: "Me quiero solidarizar con las familias de los chicos que murieron y de los que están internados. Román estuvo en su cama, acostado desde que se enteró de lo que pasó".

Apenas recibieron la terrible noticia, Román decidió ponerse en contacto de forma urgente con uno de sus compañeros, quien le contó que durante el viaje, el chofer iba mirando el celular y que después "se quedó dormido". Incluso, le dijo que había compañeros "muy lastimados".

Un detalle inquietante

Enzo, uno de los nenes que sobrevivió a la tragedia de la ruta 2, reveló que casi ninguno de sus compañeros llevaba puesto el cinturón de seguridad, lo que podría haber evitado la muerte de sus compañeras, Delfina Del Bianco y Mía Moran. "Solo tres chicos que viajaban en la parte de abajo lo tenían", agregó el pequeño.

Por ahora, la fiscalía de Dolores sigue trabajando intensamente en el caso. Alberto Maldonado, conductor del micro -a quien el test de alcoholemia le dio negativo- fue imputado y se cree que cometió una imprudencia al volante que desencadenó el accidente. Las pericias determinarán con exactitud si se durmió, se despistó o si tomó la curva a alta velocidad. En total, el vehículo de dos pisos trasladaba a 43 nenas y nenes.

En el siniestro, dos nenas de 11 y 12 años murieron a causa del vuelco en la ruta 2, a la altura de la localidad bonaerense de Lezama. El trágico hecho, que tuvo cerca de 30 heridos, tenía como destino la costa de San Clemente del Tuyú, donde se dirigían a disfrutar de un viaje de egresados que terminó manchado con sangre.