El fiscal de la localidad correntina de Ituzaingó, Eugenio Balbastro, afirmó que Micaela Acuña, la reina de belleza y pasista de la comparsa Iberá encontrada ahogada el sábado pasado en el río Paraná tras caer desde una embarcación, navegaba con seis personas y eso causó una "sobrecarga".



"El mayor descuido estuvo en la sobrecarga del bote", que dio una vuelta de campana, aseguró el fiscal.



Balbastro relató que "un grupo de seis jóvenes entre los que estaba Micaela, de 18 años, acampó en Ituzaingó y, después de cenar, se embarcaron en la canoa pasada la medianoche, pero como a las tres hizo vuelta campana".



"De las seis personas que estaban en la embarcación tuvimos que lamentar la muerte de esta chica, cuyos restos fueron sometidos a una autopsia que corroboraría que fue un accidente, un siniestro fluvial", expresó en declaraciones a Radio Dos de Corrientes.

Micaela Acuña era pasista de una comparse y reina de la belleza.



Respecto de las causas, consideró que "la mayor transgresión estaría en la sobrecarga de pasajeros y de peso y que no contaban con ninguna de las medidas de seguridad".



"No tenían salvavidas, ni linterna, silbato, ni matafuego, sogas y ni siquiera quien la conducía tenía el carnet náutico ni certificación", destacó.



En tanto, agregó que "una embarcación como esa, con un motor 4hp y pequeña, sólo podría soportar tres o cuatro pasajeros y no más de eso, para poder maniobrar".



El cuerpo de la joven fue hallada por efectivos de Prefectura Naval, a las 9 de la mañana, unas seis horas después del accidente.



Tras destacar que personal de Prefectura, llegó a los pocos minutos al lugar de los hechos, el fiscal agregó que "todas las personas prestaron declaración" en referencia los cinco sobrevivientes y los rescatistas.



Balbastro dijo que la investigación continúa y que "no se descarta que formulemos una imputación a la brevedad".