El triunfo de la Selección Argentina en el Maracaná en Brasil que lo convirtió en campeón de la Copa América, además de alegría dio muchos memes y materiales creativos que se sumaron a los festejos en las redes sociales. Pero quien sorprendió tras su posteo fue Zulemita Menem, que a través de su cuenta de Twitter publicó una foto intervenida con la imagen de Carlos Menem junto a Diego Maradona mirando a Leonel Messi desde el cielo, y levantó la polémica.

Un Messi yendo a buscar la copa y en el cielo Maradona junto a Menem con la banda presidencial observándolo, fue la imagen compuesta que Zulemita hizo y decidió postear para unirse al festejo de Argentina campeón.

“Últimos títulos a nivel selección: Copa América ‘91, Copa América ‘93. Presidencia de MENEM. 2021 nos dejó para irse al cielo y desde ahí nos mandó otra más”, acompañó como texto a la imagen, por lo que recibió respuestas de forma inmediata.

El posteoen Twitter de Zulemita Menem que se hizo viral. (Captura pantalla)

Una de las usuarias de la red social le expresó: "Una vergüenza!! Si quiere comprar voto señora, esta le salió muy mal. Si tiene dignidad y respeto por @Argentina ya está borrando este twit".

"Bue, ahora varios quieren apoderarse de una parte del triunfo, dejen de colgarse de este nuevo título que es mérito propio de este grupo de muchachos argentinos que se esforzaron, se sacrificaron, trabajaron en equipo sin grietas y lograron ganar. Es solo mérito de ellos", sumó otro usuario.

"Un logro deportivo se lo adjudicás a un gobierno!? Es necesariiiiiooo!!!!!", uno más sentenció.

"Es mérito propio de este grupo de muchachos argentinos que se esforzaron, se sacrificaron, trabajaron en equipo sin grietas"

Zulemita Menen, quien en el perfil de su cuenta se define como "mamá de dos regalos de Dios Luca y Malek. Orgullosa hija de Zulema y Carlos. Agradezco a Dios por lo que me dio y creo en El por lo que me quito", tiene más de 28 mil seguidores y su tuit no tardó en levantar decenas de respuestas por su controversial contenido.

.

Fueron varias las postales que se replicaron en la red tras el triunfo del equipo argentino, muchas de ellas repetían la imagen de Messi siendo observado por Maradona desde el cielo. La alegría de haber salido campeón se mostró rápidamente en las redes por miles de usuarios y Zulemita no fue la excepción.

Pero la imagen de su padre con la banda presidencial posado a la derecha de Maradona en una foto intervenida para vincular de alguna manera el logro argentino con el del gobierno de su padre, no iba a pasar desapercibida.

Pero la última copa del mundo que ganó Argentina fue con Alfonsín �� pic.twitter.com/V0uKUYNVTU — Martín Panza (@TinchoPanza) July 11, 2021

"El nada que ver más grande del año", expresó un usuario entre todas las respuestas que recibió, algunas mucho más críticas aún.

La Selección Argentina venció por 1 a 0 a Brasil en el Maracaná el pasado sábado luego de 28 años de un triunfo de estas características.

“Va por todos ustedes”, escribió Leonel Messi en un mensaje para los argentinos luego de que él junto a todo el equipo se conviertieran en los campeones de la Copa América.