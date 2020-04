Con carteles de agradecimiento con nombre y apellido, los consorcios de diferentes edificios porteños donde viven médicos y enfermeros están reconociendo a estos vecinos cuya labor es esencial en la gestión de la pandemia de coronavirus, en contraposición con lo que ocurre en otros inmuebles donde son hostigados y amenazados por miedo al contagio.



"En este edificio estamos orgullosos de tener como vecino a Ismael Salas, licenciado en enfermería del Hospital Zubizarreta ¡Gracias por velar por la salud de todos exponiendo la tuya! Gracias totales, tus vecinos", fue el cartel con el que se encontró el profesional en cuestión pegado en la fachada del inmueble, justo debajo de la numeración que lo identifica.



"Al llegar a mi edificio me encontré con un mensajito de mis vecinos, gracias", fue la frase que eligió para compartir en sus redes sociales una foto suya junto al cartel. Jefe de la sección enfermería en el Hospital y especialista en control de infecciones, Salas utiliza sus redes también para concientizar sobre la prevención del coronavirus.

Salas junto al cartel que le dejaron sus vecinos.



Una sorpresa similar se llevó el médico Patricio Acosta en el ascensor del edificio del barrio porteño de Recoleta donde vive. "En este edificio estamos más que orgullosos de tener de vecino al doctor Patricio Acosta, especialista en virus respiratorios del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez ¡Gracias por cuidar de la salud de los más pequeños! Tus vecinos", dice el afiche.





El médico de 39 años e investigador del Conicet también usó su cuenta de Instagram para dar a conocer el gesto. "¡Buenas, buenas! ¿Quien dijo que todo está perdido? ¡El lado B de los escraches! No todos los vecinos aplauden a las 21 hs e insultan a las 21:01! En este barco estamos todos, y juntos vamos a llegar a buen puerto. Apoyándonos los unos con los otros. Gracias", escribió.

El mensaje a Patricio Acosta.



Desde que comenzó el aislamiento social obligatorio, el pasado 21 de marzo, todos los días a las 21, los barrios de la ciudad de Buenos Aires y otras ciudades del país se inundan de aplausos de agradecimiento a los profesionales de la salud que cada día ponen el cuerpo para hacer frente a la pandemia.



Pero la semana pasada se conocieron por las redes sociales gestos de aprensión y hostilidad de vecinos contra médicos que comparten el mismo edificio en virtud del trabajo que realizan por el coronavirus, lo que motivó la intervención del Inadi con una campaña específica bajo el lema "El virus no discrimina, no discriminemos nosotros".



"Así como nos llegaron denuncias de un consorcio de vecinos que estigmatizan a un paciente, vemos en la sociedad emotivos actos de solidaridad y empatía con el personal médico y otros/as trabajadores/as que hacen posible que la vida siga en medio del aislamiento. Por fin ese trabajo es puesto en valor tal cual se merece. Pero no podemos aplaudir a las 9 de la noche y discriminar a las 9 de la mañana. Tenemos que informarnos bien para que las emociones que afloren no sean irracionales ante esta emergencia y no dejarnos llevar por el miedo", escribió la titular del Inadi, Victoria Donda en una columna sobre el tema.





En ese mismo sentido se expresó la titular de la OPS, Carissa Etienne, en el Día Mundial de la Salud. "Debemos cuidar a nuestros trabajadores de salud a través de redes de apoyo que les permitan preservar su salud mental y física. Debemos celebrarlos por los héroes que son y protegerlos del estigma. Debemos alentar y admirar a nuestros trabajadores de la salud, no temerlos y ni faltarles el respeto", dijo.

Más carteles en reconocimiento a los médicos

Es enfermera, alquila un departamento y por su trabajo la dueña no le cobrará alquiler

Una enfermera que se desempeña en un hospital de Bahía Blanca agradeció a la dueña del departamento en el que reside ya que no le cobrará durante dos meses el alquiler del mismo en reconocimiento al trabajo que lleva adelante como integrante del personal de salud ante la pandemia de coronavirus.



Se trata de Mayra Berón, de 32 años, quien trabaja como enfermera en la terapia pediátrica del Hospital Municipal Leónidas Lucero de esta ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires.



Mayra, quien alquila un departamento en la zona céntrica de Bahía Blanca recibió en las últimas horas una buena noticia: pese a la situación cotidiana debido al Covid-19, la dueña le dijo que no le cobrará el alquiler por dos meses.



"No me esperaba un gesto de alguien solamente por mi profesión, porque consideramos que es nuestro trabajo y no queda otra más que estar en la trinchera", dijo la enfermera, quien desde hace dos años trabajaba en el hospital Municipal.





Mayra comentó que la dueña del departamento, identificada como Mercedes Fonseca que vive en la ciudad de Buenos Aires, le comunicó en las últimas horas y a través de un mensaje de WhatsApp que en agradecimiento a lo que hacía no le cobrará durante dos meses el alquiler.



"Esta señora nunca me vio en su vida, no me conoce, confió en mí porque yo le alquilé por medio de su cuñado que es amigo mío", agregó la enfermera sobe el gesto de Fonseca. Tras la comunicación y el gesto de la propietaria del departamento, Mayra realizó un posteo en su cuenta de Facebook a modo de agradecimiento.



"Ya con este gesto la gente tiene que saber que hay personas así, porque la verdad que hasta ahora hemos recibido golpes y discriminación", dijo al comentar que hay colegas que tiene d la experiencia en transportes públicos en los que al verlas subir, hay pasajeros que se bajan. "Cuando uno sube al colectivo el chofer tiene que decir que hay personal de salud y en muchos casos la gente se ha bajado", explicó.

Mayra, agregó que la dueña "me escribió porque como todos los meses le debitan la factura de la luz del departamento por lo que le hago la transferencia junto con el alquiler". "Como estaba de guardia le dije que una vez que salía del trabajo le efectuaba el depósito", agregó la mujer.



Berón agregó que "la dueña del departamento, hasta ese momento, no sabía que trabajaba como enfermera porque no le había dicho cual era el trabajo. Fue ahí cuando le dije que era enfermera por lo que en forma espontánea me dijo que no le pagara dos meses de alquiler en modo de gratitud por lo que hacía".



Por último Mayra dejó un mensaje abierto: "Pese a nuestra amargura, hay personas que hacen lindo el pequeño mundo en el que vivimos. Hay dolores y hay cosas por la que valen la pena levantarse todos los días e ir a trabajar", concluyó.