L a muerte de un corredor en la media maratón del domingo en la ciudad de Buenos Aires encendió nuevamente las alarmas respecto de los controles médicos previos que debe realizarse cualquier persona antes de participar de actividades de alta exigencia.

El santafesino Osvaldo Norberto Carrizo, de 55 años falleció mientras que corría la nueva edición de la media maratón de Buenos Aires, como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio y fibrilación ventricular, a pesar de que "había realizado la entrada en calor y los movimientos precompetitivos con absoluta normalidad, sin ningún inconvenientes", según sostuvo un familiar.

"Lo que nosotros siempre destacamos es que para cualquier actividad física se necesita de un examen precompetitivo, que es lo que se conoce como apto físico. Con estos estudios previos, el profesional puede habilitar o no al deportista, con el único objetivo de cuidarlo. Nosotros no vamos a buscar perjudicar a la organización ni a nada, solamente queremos prevenir problemas para el paciente", sostuvo la médica cardióloga Alejandra Angrisani (MN 136.393), quien además forma parte de la Fundación Cardiológica Argentina.

La especialista destacó que el apto físico debe estar firmado por un profesional médico capacitado: "Hoy hay muchos que ofrecen la firma a través de Internet y hacen de esto un simple trámite. El deportista va, le da el papel y se lo devuelven firmado. Este examen precompetitivo consta de un interrogatorio, en el que se le pregunta al paciente qué actividad realizará, con qué exigencia y otros aspectos; de un examen físico completo, un electrocardiograma de reposo y, según la edad, se lo puede someter a otros estudios".

Para pacientes menores de 35 años, se puede complementar con un ecocardiograma doppler, que es una ecografía del corazón. En cambio, para los mayores de esa edad, se les solicitan también una ergometría, que consiste en un electrocardiograma de esfuerzo.

"Lo preferible es individualizar la consulta en base al paciente que uno tiene en frente. Todos son distintos y todos deben ser evaluados de forma particular. Muchas veces se enojan porque los sometemos a pruebas y a interrogatorios, pero nosotros no podemos mandar a correr 21 kilómetros a alguien que no está preparado", agregó Angrisani, quien remarcó que el deportista, ante una exigencia como esta, debe entrenarse adecuadamente de forma previa con un "buen profesional" para analizar si está preparado.

Angrisani aconsejó que el apto físico debe realizarse uno por año para tener los estudios al día y así analizar la evolución de cada uno. "No importa si hace dos años dio todo bien y estaba perfecto. Es recomendable que cada vez que vaya a realizar una actividad de esta índole, haga los estudios nuevamente y reciba la aprobación para hacer deporte tranquilo", concluyó la especialista.