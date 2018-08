El Hospital Lucio Meléndez de Glew quedó en el ojo de la tormenta por la denuncia de una pareja que entró para tener gemelas, pero tras dar a luz sólo le dieron una beba. "Siempre fueron 2 bebés. No encontramos explicación. Me arrancaron a mi hijo", dijo Eduardo padre de la recién nacida.

Sobre el hecho, el hombre relató: "Me entregaron un sólo bebé y no me dieron explicaciones. Me la mostraron dos segundos y se llevaron".

Además, contó el destrato al que fue sometido: "pedí explicaciones al jefe de neonatología que andaba de acá para allá. Después encontró al jefe de personal. Un caradura se me cagó de risa en la cara. Me dijo '¿quien te mandó el enemigo?'".

A Eduardo no lo dejaron presenciar la cesárea y denunció que los policías que estaban esa noche en el nosocomio "no anotaron nada de lo que pasó".

Sobre la explicación que recibió de las autoridades, el padre contó que deslizaron un error del profesional que realizó la ecografía: "Lo que hizo tu ecógrafa siempre fue tomar al mismo bebé".