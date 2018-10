Trinidad Luz nació sin sus dos bracitos ni su pierna izquierda. Con tan sólo un año, debe someterse a un tratamiento de rehabilitación que le permita estimular su pierna derecha y al mismo tiempo conseguir las prótesis correspondientes para mejorar su calidad de vida. Sin embargo, existe un impedimento: sus padres no cuentan con los recursos necesarios, por lo que la niña necesita urgente una pensión por discapacidad, que a su vez le otorgue una cobertura para continuar con su tratamiento.

La chiquita, quien es oriunda de la ciudad entrerriana de Paraná, se encontraba ayer en el Hospital Gutiérrez junto a su madre y su abuela, a la espera del nuevo parte médico, que en principio no era demasiado alentador. No por el estado de salud de la menor, de un año y seis meses, sino por las posibilidades económicas de la familia para afrontar los costos del tratamiento. En este sentido, Jazmín, mamá de la niña, señaló a Crónica que "el doctor nos dijo que necesita tres prótesis, pero estamos desesperados porque no tenemos plata para poder comprarlas".

Nació sin sus bracitos ni su pierna izquierda, por lo tanto, su madre acudió a las autoridades provinciales para que la ayuden. "Tramitamos la pensión por discapacidad desde que Trini nació pero hasta el momento no nos han llamado. Sólo nos dicen que lo ven difícil porque no están dando pensiones y nos aconsejan esperar. Sin embargo, mi hija no puede seguir esperando", dejó en claro la madre.

El angustiante testimonio se centra en la necesidad planteada por los especialistas para conseguir los insumos ortopédicos mencionados. “El médico nos exigió que tengamos una obra social, pero la única manera es con la pensión”, detalló Jazmín.

Por esta razón, ella manifestó su angustia, desencadenada en que "sí o sí mi hija necesita una cobertura social y eso me desespera". La joven no puede despegarse de su niña, por lo tanto, se encuentra desocupada, y es mediante la asignación universal y los ingresos salariales de su madre que tratan de cubrir las necesidades de la chiquita.

Por si fuera poco, la menor debió ser sometida quirúrgicamente en su pierna derecha dado que en el nacimiento la extremidad "estaba doblada. Le colocaron una férula ahora para que logre firmeza pero si no se termina de enderezar, habrá que operarla nuevamente". En medio de este estado de situación, Trinidad no se rinde y la sigue peleando. Con tan sólo un añito, su ánimo es admirable y sólo aguarda por una ayuda de parte de las autoridades.