El capitán de Los Pumas, Pablo Matera, pidió por los tuits discriminatorios y xenófogos que escribió hace 8 años en donde ofendió a personas de varias nacionalidades.

Su accionar le costó perder la capitanía y quedar suspendido por tiempo indefinido por la UAR, lo que automáticamente lo deja afuera del Tres Naciones que está disputando el equipo de Mario Ledesma y el cuál puede ganar si le gana a los locales Wallabies.

Fueron varios los que salieron a opinar sobre esta polémica tanto a favor como en contra de Matera e inclusive eso provocó que el club Stade Français Paris también tome cartas en el asunto y convoque al jugador para dar explicaciones.

Quien no se pierde ninguna situación conflictiva en las redes sociales es José Luis Chilavert, ex arquero de Vélez y uno de los máximos referentes del deporte paraguayo.

El ex futbolista de 55 años fue punzante y se refirió al conflicto con un tuit bien a su estilo. "Señor Pablo Matera, los bolivianos y paraguayos somos personas honestas, trabajadoras, pero no racistas. Usted le hace mucho daño al rugby y a su hermoso país. Tú no has ganado nada". escribió.

Sr Pablo Matera usted dañó al rugby Arg y el rugby No lo pulió,respete a los bolivianos y a los paraguayos,FERNANDO BAEZ SOSA VIVE����Solo fui 3 veces el mejor del �� orgulloso de ser Paraguayo ���� pic.twitter.com/kmA07dhUI0 — José Luis FelixChilavert Gonzalez (@JoseLChilavert_) December 1, 2020

Quienes se sumaron a esta cruzada de Chilavert contra Matera fueron los hermanos Ángel y Óscar Romero, jugadores de la Albiroja y de San Lorenzo.

"Repudiamos cualquier acto de xenofobia. Respetamos y defendemos la vida y el trabajo de cualquier ser humano aquí y en cualquier parte del mundo. ¡Estamos orgullosos de ser paraguayos!", resaltaron los jugadores del conjunto de Boedo.

