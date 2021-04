Tuvo leucemia a los 14, sobrevivió y escribió un libro

Celeste Ianelli tiene 18 años y a los 14 tuvo leucemia. Durante todo su tratamiento escribió un libro, filmó vídeos de YouTube y generó muchísimo contenido en redes para informar sobre la enfermedad y que le pueda llegar el mensaje de esperanza a otros chicos pacientes oncológicos que estén en su misma situación, pero también para desdramatizar el cáncer y poder hablar sobre un tema que todavía es tabú en la sociedad a partir de sus vídeos y de su libro “ Diario de la Servilleta” que está presentando ahora.

Escribiste Diario de la servilleta literalmente en una servilleta del baño del hospital.

En un montón de servilletas porque no me entraba en una. Su mayoría está escrito originalmente en servilletas del hospital las del baño con las que me secaba las manos. Escribía todo ahí, todo lo que me está pasando. Un día que me sentía mejor agarré todo y dije vamos a armar un libro y así surgió Diario de la servilleta.

¿Te imaginaste que eso que estabas escribiendo en las servilletas se iba a convertir en un libro con tanta repercusión?

En un comienzo no. O sea yo me lo imaginaba como para mí lo escribían para mí no es que lo escribía pensando en que iba a ser un libro. Después cuando lo miré dije “Mirá esto podría ser un libro” pero tampoco me imaginaba tanto, que Editorial Planeta saqué mi libro.

El libro tiene dos partes, una en donde contás tu experiencia pero también tiene otra parte en donde te imaginás que pasa dentro de tu cuerpo ¿Cómo se te ocurrió usar la voz de una plaqueta para contar esa historia?

En un comienzo yo me imaginaba este libro como una película con todos los componentes de la sangre luchando en las venas. Agarré un programa de diseño gráfico e intenté hacerla y no me salió, obviamente, y decidí convertir la historia en un libro.

La plaqueta cuenta qué es lo que sucede dentro del organismo con mucha precisión, ¿cómo llegaste a esa información?

Justo ayer encontré todo lo que haya investigado sobre la sangre, sobre las plaquetas. Un montón de cosas fui aprendiendo mientras estaba en tratamiento porque todo el tiempo estás en contacto con esa información. También le pregunté a las doctoras, a los enfermeros, a Google. Busqué mucha información porque el objetivo para mí es que los pacientes oncológicos lo lean y puedan tener otra mirada de la enfermedad.

¿Qué respuesta tenés de esos chicos que leen tu historia o que te conocen a través de las redes y que les llega tu mensaje?

A mí me gusta compararlo con la película de La vida es bella, en donde, para los que no saben, un papá le hace ver a su hijo toda la historia que está viviendo como un juego, y así me parece que también hace este libro. Así los nenes que están en quimioterapia lo pueden ver de otra manera y animarse a ir con una sonrisa a hacer el tratamiento. También tengo devolución de gente de todas las edades, el libro es para todas las personas porque hace aprender a valorar la vida. Después de ver todo lo que a mí me pasó hasta a mí me hace valorar más.

Yo lo hago porque sé que hay que hablar de estos temas para que deje de ser tabú y porque son cosas que pasan. Jamás me imaginé que me iba a pasar a mí y me pasó. Y está bueno saber y estar informados para cuidarnos más.

Además de escribir un libro y generar contenido también actuaste en una serie de Disney Channel…

Si, tuve participaciones en la serie Bia de Disney Channel estando en silla de ruedas. Mi sueño siempre fue ser actriz pero haberlo hecho de esa forma sentada en una silla de ruedas en una serie para niños, adolescentes, jóvenes, fue romper con todos los estereotipos y me encantó porque pude ayudar a un montón de personas también.

¿Para el futuro pensás escribir más libros? ¿Tenés otros proyectos?

Ya estoy escribí otro libro pero todavía no salió. También tengo pensado llevar el libro Diario de la servilleta al mundo audiovisual. Todo tiene que ver con cumplir mis sueños pero sobretodo con poder ayudar a otras personas.

